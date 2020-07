Zero waste in je kot: met de DIY-boxen van Anne Drake maak je thuis zelf je beautyproducten Stéphanie Verzelen

01 juli 2020

12u06 1 Fit & Gezond Elk jaar komt acht miljoen ton plastic in onze oceanen terecht. De Antwerpse ecowarrior Anne Drake gelooft dat we dat probleem moeten aanpakken, ook wanneer we in ons kot zitten. Dus creëerde ze 5 DIY-boxen die haar workshops tot bij je thuis brengen. Ze leert je in een wip zeep en beautyproduct maken.

Mei Plasticvrij is nu al een tijdje voorbij, maar zero waste leven zouden we het hele jaar moeten nastreven. En deze zomer heb je vast wat meer vrije tijd, nu verre reizen maken geen optie is. Het perfecte moment om te experimenteren met afvalvrije beauty- en schoonmaakproducten, als je 't Anne Drake vraagt.

Van shampoo bars tot gezichtszeep

De Brasschaatse schreef de boeken ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’ en ‘Eco lifestyle. Aan de slag!’ en inspireert ons zo al sinds 2016 om groener te gaan leven. Doorgaans doet ze dat met workshops waarin ze deelnemers ecologische producten leert maken. Maar nu het tijdelijk gezonder is om thuis te blijven, besloot ze die workshops in DIY-boxen te gieten.

De aan huis geleverde boxen komen in vijf verschillende gedaantes: eentje om een 'face wash’ te maken, eentje voor ‘conditioner bars’, eentje voor ‘shampoo bars’, eentje voor ‘bodylotion bars’ en eentje voor ecologische poetsproducten. In de box zitten alle ingrediënten om het product twee of drie keer te maken, samen met uitgeschreven instructies en een link naar een online instructievideo.

Aan de slag

In de ‘shampoo bar’-box krijg je bijvoorbeeld een flesje sodium cocoyl isethionate, een biohydrolaat van roos, biobroccolizaadolie, rijstproteïne en een etherische olie van rozemarijn thuis geleverd. Die ingrediënten meng en bewerk je dan volgens Drakes instructies tot je uiteindelijk een vaste shampooblok hebt. Grote fan? Dan kan je voor je volgende blok dezelfde grondstoffen kopen op Anne Drakes webshop.

Alle pakketten kosten 39 euro, behalve de poetsproducten, waarvoor je 49 euro betaalt. Bestellen doe je via shop.annedrake.be.