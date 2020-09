Zen of onzin? Gisele Bündchen deelt haar ultieme tip tegen stress en onze redactrice test ’m uit Stéphanie Verzelen

18 september 2020

14u05 0 Fit & Gezond Loop je er ook niet altijd even zen en zorgeloos bij? Heel menselijk. En best onaangenaam. Daar is Gisele Bündchen (40) zich van bewust. Daarom deelt het topmodel nu haar ultieme manier om te ontstressen én ze komt je er zelfs een handje bij helpen. De Braziliaanse creëerde immers een eigen geleide meditatiesessie voor haar favoriete meditatieapp. Benieuwd? Wij ook, dus testten we het uit.

Uit een exclusieve peiling in april door onderzoeksbureau iVOX bij 5.000 Belgen, bleek dat de gemiddelde geluksscore van de Belg toen van 7,2 naar 5,7 op 10 was gedaald. Yep, mentaal gezond en zen blijven in een pandemie is geen sinecure, daar kunnen wij – en jij vast ook – van meespreken. Topmodel Gisele Bündchen wil het niet met lede ogen aanzien en deelt daarom haar failproof antistressmethode met de wereld: mediteren. En ze gaat nog een stapje verder, want ze brengt haar eigen meditatiesessie uit.

“Mediteren speelt al sinds ik twintig was een erg belangrijke rol in mijn leven: toen worstelde ik met heel veel angstgevoelens. Door te mediteren, kon ik die mentale ongemakken omzetten in mentale kracht”, zegt Bündchen. Sinds 2016 gebruikt het model de gratis meditatieapp ‘Insight Timer’ om haar te begeleiden tijdens haar meditatiesessies. “Zeker als je net begint, is het makkelijker om aan geleide meditatie te doen”, raadt ze aan.

Daarom besloot de Braziliaanse om samen met ‘Insight Timer’ zelf een geleide meditatiesessie te creëren. De 14 minuten durende opname titelde ze ‘Hope in Times of Uncertainty’: Bündchen wil ons met de sessie naar eigen zeggen een portie vreugde en moed geven in deze enge tijden, door ons eerst tot rust te brengen en ons daarna dankbaarheid en hoop te helpen voelen.

(Lees verder onder de foto.)

Wordt redactrice Stéphanie er helemaal zen van?

Vreugde, moed, rust, hoop: als veertien minuutjes mediteren me dát allemaal kunnen doen voelen? Graag! Zeker nu corona mijn leven een tikkeltje moeilijker en mijn brein een beetje onrustiger maakt. Benieuwd download ik ‘Insight Timer’. Op de homepage van de minimalistische app vind ik meteen Gisele’s ‘Hope in Times of Uncertainty’.

Koptelefoon op, lichten uit, ogen dicht. En dan hoor ik Gisele Bündchens stem in mijn hoofd. Haar Engelse accent is even wennen. En ze praat eerst drie minuten lang, met bosgeluidjes op de achtergond, over wat hoop voor haar betekent. Maar dan maant ze me aan om me op mijn ademhaling te focussen. Met rustgevende soundscapes en Giseles aanwijzingen in mijn oor, probeer ik het oord der kalmte op te zoeken.

Ik moet met elke teug adem een ‘licht van vreugde en optimisme’ mijn lichaam in trekken. Euh, klinkt allemaal een beetje abstract, Gisele

Lukt best wel. Gisele overloopt alle delen van mijn lichaam die ik onbewust aan het opspannen ben en dat doet veel. Eens ik kalm ben, duikt Gisele het echte werk in. Ze vertelt me om gedachten die mijn hoofd zouden binnendringen, gewoon te observeren zoals wolken die voorbijkomen. En dan zegt ze dat ik me een ‘licht van vreugde en optimisme’ moet voorstellen dat ik met elke teug adem in mijn lichaam trek. Ik moet het lawaai in mijn hoofd negeren en luisteren naar de stilte in mijn hart. Euh, klinkt allemaal een beetje abstract, Gisele.

“Je hebt elke dag een keuze: ofwel kies je voor angst, ofwel kies je voor hoop” zegt Gisele me. Ze vraagt om me in mijn hoofd een beeld te vormen van ‘het leven dat zich op de mooist mogelijke manier ontvouwt’. Ik breng mezelf beelden van mijn familie voor de geest: wij die samen in onze tuin zitten te schaterlachen. “Kies voor hoop”, zegt Gisele. “Besef dat je binnenin zo veel kracht hebt.”

Ik heb wel iets geleerd, denk ik. Iets heel kleins. En iets gevoeld. Heel eventjes

Het doet wel iets. Heel eventjes ben ik toch ontroerd en denk ik: ja, het is zo simpel. Het is gewoon een keuze. De sessie sluit af en ik open mijn ogen. Ben ik helemaal zen nu? Nee, mijn innerlijke stresskonijn is snel weer wakker. En dat licht van vreugde binnenin: nergens te bespeuren. Maar ik heb wel iets geleerd, denk ik. Iets heel kleins. En iets gevoeld. Heel eventjes.

Live met Bündchen

Vanaf nu zal Bündchen trouwens een jaar lang elke maand een nieuwe meditatiesessie op ‘Insight Timer’ plaatsen en op 10 oktober doet ze ook een digitale livesessie op de app, waarvoor je vragen aan Gisele kan insturen. De sessies helpen je afzonderlijk een moment van ontspanning te creëren, maar voor wie ze allemaal volgt kunnen ze een handige introductie tot de kunst der meditatie zijn. Zo wil Bündchen ervoor zorgen dat we samen mentaal gezond blijven tijdens deze crisis.