Zelfs First Lady Jackie Kennedy had puistjes: zo verzorgde ze haar huid Margo Verhasselt

30 mei 2020

11u02 0 Fit & Gezond Voormalige First Lady Jackie Kennedy Onassis was een stijlicoon. Ze kwam altijd klassevol voor de dag met haar gigantische zonnebril en perfecte coupe. Samen met Marilyn Monroe was ze in de jaren 60 het toonbeeld van een moderne vrouw, al belichaamde Kennedy vooral de chique versie en Monroe het sekssymbool. Maar ze hadden wel degelijk iets gemeen: beiden gingen naar dezelfde dermatoloog, Erno Laszlo. En hoe Kennedy haar huid verzorgde, wordt nu verklapt.

Een paar weken geleden opende het dr. Erno Laszlo Institute hun archief voor het New Yorkse Makeup Museum en onthulden ze al hoe Marilyn Monroe haar huid verzorgde. Nu doen ze hetzelfde met Kennedy. Een oud document beschrijft de precieze huidverzorgingsroutine van Jackie O. zoals de dermatoloog haar die voorschreef.

De presidentsvrouw had geen perfecte huid. Het voorschrift laat zien dat ze last had van mee-eters en puistjes. De dermatoloog schreef dan ook meer dan alleen huidproducten voor. Hij gaf haar én haar man, de toenmalige president John F. Kennedy, ook dieettips.

Kennedy’s routine bevatte twee producten die ze dagelijks moest gebruiken: een exfoliating toner lotion en een pre-cleansing olie. Het voorschrift stelt dat Kennedy deze producten moest aanbrengen wanneer het buiten warmer was dan 21 graden, tot eind september, en ze moest dikke crèmes vermijden, want anders zouden de ‘bultjes’, puistjes en mee-eters blijven verschijnen.

Oksels

Verder raadde Lazlo aan dat Kennedy de toner ook aanbracht onder haar oksels en moest ze de olie voor haar gezicht ook op haar armen en benen smeren, om ervoor te zorgen dat haar huid goed gehydrateerd bleef. Eén advies zouden dokters vandaag niet meer geven: Lazlo vertelde Kennedy dat ze haar zonnehoed thuis moest laten want ‘zon was goed voor haar en enige bruine vlekjes die ze kreeg, zou hij wel laten verdwijnen in de herfst’.

Daarnaast spreekt de dermatoloog zich uit over haar dieet. Kennedy moest van hem dagelijks twee hardgekookte eieren eten en een ‘Hollywood toast’ met honing, thee en champagne (want dat zou het enige zijn dat ze dronk). Vervolgens geeft hij de presidentsvrouw ook tips voor hoe haar man van zijn rugacné verlost kan raken: hij moest de pre-cleansing olie op zijn rug smeren, omdat zijn huid daar droog is (want hij nam tot vier baden per dag). Daarna moest hij zich insmeren met een ‘Light Controlling Lotion’.