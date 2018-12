Zelf zeep maken van geitenmelk en 9 andere wellnesstrends voor 2019 Liesbeth De Corte

19 december 2018

14u11 0 Fit & Gezond Een warm bad nemen, naar de sauna gaan of je laten masseren: deze manieren om te ontspannen zijn al goed ingeburgerd. Elk jaar komen er ook nieuwe trends bij. Pinterest somt die voor 2019 al eventjes op.

Er staat een nieuw jaar voor de deur en dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee, ook in het wellnesswereldje. Om mee te zijn met de nieuwste trends dook inspiratieplatform Pinterest alvast in zijn zoekstatistieken. Opvallend: vooral self care, oftewel welverdiende me-time en aandacht voor jezelf, is populair.

Op zich is dat niet zo’n grote verrassing. Tegenwoordig worstelen we quasi allemaal met overvolle agenda’s, stress op het werk en de druk van sociale media. Nogal wiedes dat we meer nodig hebben dan een warm bad om er weer tegenaan te kunnen.

Naast self care onderscheidt Pinterest nog een aantal andere wellness- en gezondheidstrends. We sommen ze voor jou op.

1. Berry nice

Volgens Pinterest zitten we volgend jaar en masse aan de vlierbessen. De zoekopdrachten naar recepten met deze donkerpaarse besjes zijn met maar liefst 685% de hoogte in geschoten. De bessen zouden hun populariteit te danken hebben aan hun immuniteitsverhogende eigenschappen én hun hoog vitamine C-gehalte.

2. Bakuchiol is de nieuwe retinol

Retinol, een vitamine A-zuur, wordt al een tijdje een heus wondermiddel voor een perzikzachte huid genoemd. Het zou huidverjongend werken en rimpels en pigmentvlekken minder zichtbaar maken. Toch zit er ook een klein addertje onder het gras: huidverzorgingsexpert dokter Ilan Karavani vertelde eerder al dat je beter niet zelf experimenteert met retinol omdat het irriterend zou werken. Bakuchiol belooft een veel zachter alternatief te zijn en is goed op weg om het nieuwe hebbeding du jour te worden.

3. Superpoeders voor superkrachten

Açai, gojibessen, chiazaden, quinoa: al jaren wordt er gedweept met zogezegde superfoods, en ook in 2019 lijkt daar nog geen eind aan te komen. Volgend jaar zijn het vooral de poeders van matcha, maca en co. die in de smaak vallen, zeker in een sapje of een smoothie.

4. Zzzzz...

Bestaat je goede voornemen erin om op tijd onder de wol te kruipen én minder de snoozeknop in te drukken? Dan ben je vast en zeker niet de enige. Volgens Pinterest zoeken we en masse naar tips voor een goede nachtrust.

Niet zo vreemd, want volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid kampt 15% van de Belgen met slaapproblemen. Tegelijk zijn er steeds meer studies die aantonen dat een slaaptekort een reeks slechte gevolgen heeft, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid.

5. Bewust eten

Na een lange werkdag te lui zijn om nog uitgebreid te koken, en dan maar een pizza bestellen of een zak chips opentrekken. Het is ons allemaal al eens overkomen. Maar volgens Pinterest willen we zulke eetfestijnen in 2019 toch vermijden. Met een goed doordacht boodschappenlijstje naar de supermarkt trekken om gezonde maaltijden op tafel te toveren staat bij veel mensen bovenaan het prioriteitenlijstje.

6. Zelf zeep maken

Iedereen die al eens in de buurt van een wei met geitjes en bokken is geweest, zou deze dieren niet meteen linken aan een frisse zeepgeur. En toch kan je blijkbaar gemakkelijk een zachte, hydraterende zeep maken van geitenmelk. Zoekopdrachten naar recepten voor zo’n zeepjes zijn met 231% gestegen, waardoor Pinterest vermoedt dat we volgend jaar aan het doe-het-zelven zullen slaan met geitenmelk.

7. De band gaat nooit stuk

De jongens van X!NK hadden het in 2003 over hun vriendschapsband, maar in 2019 krijgt ‘de band’ een hele nieuwe betekenis. En dan vooral in de sportwereld. Weerstandsbanden en elastieken zijn immers goed op weg om het nieuwe favoriete accessoire te worden van fitnessgangers.

8. Tournée Minérale

Vandaag raakte bekend dat 1 op de 5 Belgen dit jaar deelgenomen heeft aan Tournée Minérale, de actie waarbij opgeroepen werd om in de maand februari geen alcohol te drinken. Dat blijkt uit een enquête door marktonderzoeksbureau Indiville.

Kans is groot dat het aantal deelnemers aan de editie van 2019 nog zal toenemen. Toch als je naar de zoekopdrachten op Pinterest kijkt. Er werd maar liefst 746% meer gezocht naar recepten voor non-alcoholische drankjes én motivational quotes om van dat lekker glaasje wijn of bubbels te blijven.

9. Afvalloos door het leven

We weten het allemaal: wereldwijd wordt de plastic soep steeds groter. De enige oplossing? We moeten met z’n allen minder afval maken, maar in de praktijk is dat niet altijd even makkelijk. Daarom gaan we en masse op zoek naar alternatieven. Eentje daarvan is de bijenwasdoek, het alternatief voor vershoudfolie of zilverpapier.

10. Gi-ga-gember

Sinds de opkomst van de oosterse keuken hebben we gember opnieuw omarmd, en voegen we het maar al te graag toe aan onze gerechten en kopjes thee. Maar nu is ook gemberolie aan een opmars bezig, met een stevige toename van 659% volgens de zoekstatistieken van Pinterest. De olie werkt relaxerend én verzorgend voor de huid, perfect voor bij een paar druppeltjes in bad of bij een massage.