ZEB schenkt 4 miljoen euro aan waardebonnen aan de helden van de zorg NA

06 mei 2020

14u19 1 Fit & Gezond We klappen dagelijks met de hele buurt in onze handen en hangen witte lakens uit het raam om respect te tonen voor de helden van de zorg. Maar om de zorgverleners nog een extra hart onder de riem te steken, geeft de Belgische modeketen ZEB 4 miljoen euro, in totaal 200.000 waardebonnen, aan alle medewerkers van ziekenhuizen en woonzorgcentra.

“Bij het uitbreken van de coronacrisis zijn onze mensen noodgedwongen thuis moeten blijven, terwijl in de ziekenhuizen en woonzorgcentra dag en nacht doorgewerkt werd en mensen hun leven riskeerden voor anderen. Gaandeweg groeide er op de winkelvloer het idee om deze helden een hart onder de riem te steken en iets terug te doen. Nu onze winkels terug open gaan, willen we alle zorgverleners extra in de watten leggen en bedanken met deze attentie. Onze medewerkers staan te popelen om hen allemaal te verwelkomen, te verwennen en wat ontspannen me-time te bezorgen”, vertelt Luc Van Mol, CEO van ZEB.

Voor hun uitmuntende werk tijdens deze moeilijke periode zal ZEB dan ook 4 miljoen euro, in totaal 200.000 waardebonnen, aan alle medewerkers van ziekenhuizen en woonzorgcentra schenken. Daarbij zal elke held een bon ter waarde van 20 euro ontvangen die hij of zij kan verzilveren in een van de 70 ZEB-filialen in België.

Werkgevers uit de zorg die hun medewerkers willen trakteren, kunnen het aantal werknemers via www.zeb.be/nl/heldenvandezorg invullen. De bonnen worden per post bezorgd aan de werkgever die ze onder het personeel kan verdelen. De voucher (1 bon per persoon) is geldig in alle ZEB-stores (niet op zeb.be) en kan gebruikt worden vanaf 15 mei tot 21 juni, op vertoon van de waardebon, een legitimatiebewijs en personeelspas.