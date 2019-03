Zangeres onder vuur na foto met okselhaar: hoe (on)hygiënisch is het écht om je okselhaar te laten staan? Nele Annemans Valérie Wauters

06 maart 2019

13u12

Bron: Goed Gevoel, eigen berichtgeving 0 Fit & Gezond “Die smeerpijp onder je oksels hoort niet, wat zal je stinken” en “Het lijkt wel een oerwoud” zijn maar enkele reacties op de coverfoto van de nieuwe ‘Linda Meiden’ die gesierd wordt door zangeres Famke Louise. Daar toont ze als een soort statement haar okselhaar. Maar is het ook echt onhygiënischer om daar een bosje te laten groeien? Twee experts geven uitleg.

Laten groeien of meteen kortwieken? Als het op vrouwelijke lichaamsbeharing aankomt laaien de discussies vaak hoog op. En ook nu regent het reacties op de nieuwe op de foto van zangeres en vriendin van Ronnie Flex Famke Louise. Zij prijkt deze maand op de cover van de nieuwe ‘Linda Meiden’ met een klein bosje okselhaar onder haar rechterarm.

“We scheren ons vooral omdat dat de norm is in onze samenleving”, steekt dermatologe Mona Gohara van wal. “Een echte biologische reden is er niet voor. Bovendien associëren we okselhaar ook vaak met onreinheid, al is dat helemaal niet het geval. Mannen hebben toch ook okselhaar, gebruiken deodorant en stinken niet. Er is geen enkele biologische reden waarom dat bij vrouwen niet het geval zou zijn.”

Bovendien heeft okselhaar heel wat belangrijke functies volgens schoonheidsspecialiste Marta Camkiran. “Het zorgt ervoor dat er minder wrijving ontstaat tussen de huid van je bovenarm en je borstkas als je hard aan het werken bent. Daarnaast bedekt het delen van je lichaam waar belangrijke aders liggen en zorgt het voor de verspreiding van vrouwelijke feromonen.”

Scheren staat natuurlijk nog altijd vrij, maar volgens Gohara is het goed om te beseffen dat er ook nadelen aan verbonden zijn. “Je huid kan erdoor geïrriteerd raken, je kan uitslag of zelfs een ontsteking krijgen, en in extreme gevallen kan je zelfs ziek worden door het gebruik van een vuil scheermesje.”