Zal jouw baby links- of rechtshandig zijn? Wetenschappers kunnen het voor de geboorte voorspellen

Het mag dan een detail zijn, elk extra weetje over de toekomst van die baby die negen maanden in je buik kampeert, is welkom. Daarom zal het moeders in spe verblijden dat wetenschappers op voorhand kunnen zien of een baby links- of rechtshandig zal worden.

Of die foetus de nieuwe Hugo Claus zal worden, valt nog niet af te leiden in de baarmoeder. Wel kunnen wetenschappers zien of die baby in wording de pen met de linker- of de rechterhand zal vasthouden, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Een Italiaanse studie van de universiteit van Padua en de International School for Advanced Studies in Trieste concludeert dat in de achttiende week van de zwangerschap al duidelijk wordt welke hand dominant zal worden.

De onderzoekers claimen dat hun resultaten in de toekomst kunnen helpen om depressie, schizofrenie en autismespectrumstoornissen vroeg op te sporen, omdat een voorkeur voor een bepaald hand wordt gedicteerd door de dominantie van één van de twee hersenhelften boven de andere. Ook deze aandoeningen gaan gepaard met asymetrie in de hersenen.

Voor de studie analyseerden de wetenschappers 29 foetussen met een 4D ultrasound scan, om de bewegingen van de handen van de foetussen in de baarmoeder te analyseren. Na negen jaar bleek dat ze in 89% tot 100% van de gevallen accuraat konden voorspellen of een kind links- of rechtshandig ter wereld zou komen.