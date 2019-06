Exclusief voor abonnees Yoghurt, kefir, skyr, kwark: dit zijn de verschillen Marie Louise Schipper

03 juni 2019

16u47

Bron: ad 0 Fit & Gezond Het zuivelschap puilt uit, met nieuwe hippe merken en gezonde kreten. Foodjournalist Marie Louise Schipper probeert orde in de chaos te scheppen.

Yoghurt deed zijn intrede toen mensen melkproducerende dieren gingen houden, circa 10.000 tot 5000 jaar voor onze jaartelling. Waarschijnlijk is het bij toeval ontstaan in Centraal-Azië. De leren zakken en houten tonnen waarin men de melk bewaarde, gaven - in combinatie met de hoge buitentemperatuur - bacteriën alle kans zich te ontwikkelen en van de melk een dikke substantie te maken. De lactose (melksuiker) wordt omgezet in melkzuur, daardoor krijgt yoghurt die typische smaak. Yoghurt ontstaat dus door fermentatie van melk.

Yoghurt is volgens de Warenwet pas yoghurt als in 1 gram minimaal tien miljoen levende bacteriën zitten. Het mogen er gerust meer zijn. Er zijn ook producten die op yoghurt lijken, zoals kefir, maar andere bacteriën bevatten en anders smaken.

