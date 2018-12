Yoga versus pilates: het verschil tussen deze twee sporten Liesbeth De Corte

05 december 2018

13u06

Bron: The Guardian 0 Fit & Gezond Het scenario: iemand zit in een ingewikkelde pose op een matje in een strakke legging. Aan welke sport denk je dan? Kans is groot dat veel mensen spontaan yoga of pilates zeggen. Deze bewegingsvormen lijken inderdaad op elkaar, maar er zijn ook grote verschillen tussen de twee.

Anno 2018 mag yoga dan wel tot een van de meest populaire sporten behoren, eigenlijk is het al een ontzettend oude vorm van lichaamsbeweging. Het ontstond zo’n 5.000 jaar geleden in Azië, om precies te zijn. Pilates kan je daarom gerust het jongere neefje van yoga noemen. Deze sport vond pas ingang in het begin van de 20ste eeuw.

Ondanks het feit dat zowel yoga als pilates tegenwoordig bij veel sportliefhebbersin de smaak vallen, bestaat er nog veel verwarring over de verschillen. Die wordt alleen maar groter als je kijkt naar het steeds groeiende aantal varianten die je kunt volgen. Zo zijn ashtanga, iyengar en vinyasa moderne interpretaties van yoga. Hetzelfde geldt voor pilates: hoe groter de populariteit van de sport, hoe meer variaties er plots opduiken.

Spiritualiteit

Het resultaat: de twee sporten worden vaak door elkaar gehaald. En daar is volgens Greg Whyte, professor in de Bewegingswetenschappen en voormalige Olympische atleet, een logische verklaring voor. “Zowel yoga als pilates worden beschouwd als activiteiten met een lage intensiteit en lage impact, in tegenstelling tot heel veel andere sporten”, legt hij uit. “Over het algemeen draait yoga meer rond flexibiliteit en stabiliteit, terwijl pilates kracht en evenwicht is.”

Ook Lottie Murphy, een pilates-instructeur, ziet gelijkenissen tussen de twee. “De poses lijken soms sterk op elkaar. In pilates spreken we bijvoorbeeld van ‘de olifant’ over een bepaalde houding, die overeenkomt met de alombekende neerwaartse hond”, vertelt ze. “Maar bij pilates bouwen we sommige bewegingen trager op dan bij yoga.”

Daarnaast zijn beide bewegingsvormen gebaseerd op de band tussen lichaam en geest, maar bij yoga is die band nog net iets sterker aanwezig. Dat valt te verklaren door de achtergrond van beide sporten. De oorsprong van yoga ligt in India. Bij de start draaide het vooral rond het vinden van een balans tussen lichaam en geest, en een hoger bewustzijn creëren. Pilates is een heel ander verhaal. Grondlegger Joseph Pilates (geen grap!) ontwikkelde de oefeningen als onderdeel van een revalidatieprogramma voor soldaten. Samengevat: hoewel je van pilates ook ontspannen naar huis zal gaan, legt yoga meer nadruk op spiritualiteit, terwijl het bij pilates meer om de fysieke activiteit gaat.