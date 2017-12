Yoga Deluxe: geniet van een yogasessie op een unieke locatie met Goed Gevoel SV

11u02 0 Thinkstock Fit & Gezond Steekt de eindejaarsstress alweer de kop op? Wil je nog even herbronnen voor je de feestdrukte trotseert? Of misschien gewoon even ontsnappen aan de drukke deadlines die zichzelf maar lijken op te stapelen? Kom dan naar de yogasessies van Goed Gevoel, steeds in een unieke omgeving.

Goed Gevoel organiseert op regelmatige tijdstippen yogasessies voor jong en oud, beginner of gevorderde, met net dat ietsje meer. We gaan telkens op zoek naar een bijzondere locatie waar de beleving des te groter is. Kom genieten van een unieke omgeving, leer nieuwe mensen kennen en maak er een sfeervolle avond van samen met vrienden en vriendinnen. Zeker het ontdekken waard!

Dit keer rollen we ons yogamatje uit in de opnamestudio’s van Medialaan. Dé perfecte combinatie van heerlijk ontspannen en een unieke kijk achter de schermen van jouw favoriete programma’s.

Praktisch:

Donderdagavond 28 december

19u00: verwelkoming door Goed Gevoel

20u00: yogasessie of rondleiding

21u00: yoga of rondleiding

22u00: thee, koekjes & goodiebag (tot 23u)

Tickets bestellen? All-in kaartjes kosten € 15 en zijn te bestellen via de site van Goed Gevoel. Voor meer info over Yoga Deluxe kan je hier terecht.