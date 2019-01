WW (Weight Watchers) opnieuw verkozen tot het beste dieet om af te vallen NA

03 januari 2019

15u06 0 Fit & Gezond WW, het vroegere Weight Watchers, is voor het negende jaar op rij uitverkozen tot het beste afslankdieet in het ‘Best Diet Report 2019', dat uitgebracht werd door U.S. News & World Report, een van de grootste nieuwsplatforms van de Verenigde Staten.

Elk jaar evalueert U.S. News, het tweede grootste nieuwsmagazine van de Verenigde Staten, de meest populaire diëten in zijn jaarlijkse dieetrapport ‘U.S. News & World Report’. Het panel van gezondheidsdeskundigen van het U.S. News & World Report omvat voedingsdeskundigen, artsen en andere specialisten inzake diabetes, hartgezondheid, menselijk gedrag en gewichtsverlies. De diëten zijn gerangschikt in acht categorieën, waaronder preventie en beheersing van diabetes en hart- en vaatziekten en waarschijnlijkheid van gewichtsverlies.

Daaruit blijkt voor het negende jaar op rij dat WW (het vroegere Weight Watchers) het beste afslankdieet is, en ook het beste dieet om het snelst gewicht te verliezen. Daarnaast werd Weight Watchers erkend als het beste commerciële dieetprogramma en als tweede makkelijkste dieet om te volgen.

De opeenvolgende topposities van het Weight Watchers-programma stemmen overeen met klinische studies die de effectiviteit van het programma staven. Een studie uit 2013 in ‘The American Journal of Medicine’ toonde aan dat je met de ondersteuning van Weight Watchers tot acht keer meer gewicht verliest dan wanneer je het alleen doet.

De prijs voor het beste dieet in het algemeen en het beste dieet voor je gezondheid ging dit jaar naar het mediterraanse dieet waarbij weinig rood vlees, suiker en verzadigd vet wordt consumeert en veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis. Van het mediterraanse dieet is inmiddels bewezen dat het risico op een hartinfarct, hartfalen en ischemische beroerte (CVA) verlaagt, en je preventief beschermt tegen risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals een hoge bloeddruk en cholesterol.