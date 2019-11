Wordt behandeling met ketamine oplossing voor alcoholverslaving? Yoeri Maertens

28 november 2019

10u59

Bron: De Morgen 0 Fit & Gezond Een eenmalige shot ketamine zou zware drinkers ertoe aanzetten om hun consumptie drastisch te verminderen. Dat meldt The Guardian op basis van nieuw onderzoek.

Volgens de onderzoekers kan ketamine, een in het uitgaansleven populaire drug, herinneringen die met alcoholconsumptie verbonden zijn “herschrijven”. Dat opent deuren naar een mogelijk nieuwe behandeling voor alcoholverslaving.

Dr. Ravi Das, die het onderzoek leidde als psycholoog aan het University College Londen, zegt: “Er was een grote vermindering van alcoholgebruik, die aanhield of zelfs verbeterde tot negen maanden na de behandeling. Ik was verbaasd over hoe effectief de behandeling bleek.”

De studie kwam er nadat steeds meer bewijs de kop opstak dat ketamine herinneringen zou verstoren. In het geval van verslavingen kunnen herinneringen aan de basis liggen van schadelijke gedragspatronen.

“Elk gedrag is ergens opgeslagen in ons geheugen”, vertelt Das. “Een belangrijk gegeven is dat deze gewoontes en slechte herinneringen potentieel afgeleerd kunnen worden”.

Ketamineshot

In het onderzoek werden 90 mensen met een overmatige alcoholconsumptie ingedeeld in drie groepen. Op de eerste dag werd alle proefpersonen een glas bier voorgezet, dat ze mochten opdrinken nadat ze beelden hadden bekeken van mensen die aan het drinken waren. Op de tweede dag verliep de simulatie gelijklopend, alleen werd bij een aantal mensen het glas voor hun neus weggenomen - een psychologisch experiment waarbij een ‘geanticipeerde beloning’ op het laatste moment niet doorgaat.

Eén groep kreeg daarbij intraveneus een shot ketamine toegediend, de tweede groep kreeg een placebomiddel. De derde groep kreeg de ketamine toegediend, maar bij hen werd het glas bier niet weggenomen.

De personen die ketamine kregen, gekoppeld aan de psychologische interventie, toonden een significant lagere neiging om te drinken, dronken minder alcohol en dronken ook op minder dagen dan de andere deelnemers.

Op langere termijn bleek in iedere testgroep het drinkgedrag verminderd te zijn, maar de verbetering was het sterkst in de groep die ketamine kreeg toegediend. Hun alcoholconsumptie halveerde in de loop van de eerste negen maanden.

Das hoopt nu de nodige fondsen werven om een grootschaliger klinisch onderzoek op te starten.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.