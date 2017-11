Word jij vaak wakker 's nachts? 7 veelvoorkomende oorzaken ND

15u56

Bron: The Independent 0 thinkstock . Fit & Gezond 80% van de Vlamingen wordt wel eens wakker 's nachts, zo leerden we gisteren in De Slimste Mens ter Wereld. Terwijl een ononderbroken nachtrust net essentieel is om uitgeslapen wakker te worden. Doe ook jij regelmatig de ogen eens open in het midden van de nacht? Zeven oorzaken die je makkelijk zelf kan aanpakken.

1. Te warm of te koud

Een kamer die te warm of te koud is kan het niet alleen moeilijker maken om in te slapen, je wordt ook sneller wakker tijdens je nachtrust. Een ideale temperatuur om te slapen is 18 à 21 graden, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Wie wel eens zwetend of bibberend wakker wordt 's nachts, doet daar best iets aan.

2. Je hebt eczema

Wie last heeft van eczema kan 's nachts extra veel jeuk krijgen, wat het moeilijker maakt om in te slapen. Of misschien is het wel de wasverzachter van je lakens die voor meer irritatie zorgt? Vraag advies bij een huidarts die het probleem kan analyseren en eventueel medicatie kan voorschrijven.

3. Het "rusteloze benen"-syndroom

2 tot 5 procent van de mensen kampt met het zogenaamde "rusteloze benen"-syndroom, waarbij je een onweerstaanbare drang krijgt om met je benen, armen of hoofd te bewegen. Het fenomeen kan op elke leeftijd voorkomen, maar verergert vaak naarmate je ouder wordt. Gemiddeld krijg je het voor het eerst op je 27ste. Raadpleeg een arts als je denkt dat dit het probleem zou kunnen zijn.

4. Je matras is te hard of te zacht

Een te harde matras zorgt voor druk op je heupen, schouders en lage rug, waardoor je onbewust regelmatig wakker wordt 's nachts. In een te zachte matras zak je dan weer te diep weg, wat ook tot klachten kan leiden. Laat je goed adviseren bij de aanschaf van een matras en maak gebruik van de testperiode die veel matrassenwinkels aanbieden. Vervang je matras ook eens om de tien jaar.

5. Je moet plassen 's nachts

Niets zo vervelend als dat warme bed uit moeten 's nachts voor een plaspauze. Heb je een kleine blaas, mijd dan om veel te drinken in het uur voor je onder de wol kruipt. Zeker vochtafdrijvende dranken zoals koffie, thee en alcohol zorgen ervoor dat je regelmatig moet plassen.

6. Je drinkt te veel alcohol

Een glas wijn stuurt je misschien wel sneller naar dromenland, maar je slaapt onrustiger en wordt vaker wakker 's nachts - soms zonder dat je het zelf beseft. Mijd alcoholische dranken voor het slapengaan, zeker als je kampt met slaapproblemen en vaak moe bent 's ochtends.

7. Je hebt last van stress

Kopzorgen, een lastige taak af te werken of persoonlijke stress? Dat beïnvloedt meteen je nachtrust. Maak je hoofd leeg voor je gaat slapen door iets te doen dat je ontspant, zoals een boek lezen of muziek luisteren. Laat een bepaalde kopzorg je niet helemaal los? Probeer het eens op te schrijven voor je gaat slapen. Zo heb je die gedachten alvast geordend en spoken ze minder door je hoofd.