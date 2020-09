Wonderolie? Vitamine C? Dit zijn de negen meest gegoogelde beauty-ingrediënten van het moment Roxanne Wellens

03 september 2020

Kijk jij weleens naar de ingrediëntenlijst als je huidproducten koopt? En weet je daarna nog steeds niet wat er in het flesje zit? Je bent niet de enige. Hier zijn de negen meest gegoogelde huidverzorgingsingrediënten van het moment. Met wat uitleg erbij, zodat je voortaan die codetaal op je potjes en tubes ook begrijpt.

Vitamine C

Je vindt het zowel in sinaasappels en citroenen als in menig huidserum. Queen C is populair omwille van haar krachtige eigenschappen. Eerst en vooral is vitamine C een antioxidant, dat de huid beschermt tegen externe factoren zoals vervuiling. Daarnaast boost ze de collageenproductie, wat voor een elastische, stralende huid zorgt die zichzelf herstelt.

Ons advies: breng elke ochtend en avond een vitamine C-serum aan op een gereinigde huid. Let wel, vitamine C is een relatief onstabiel product. Het is dus gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals vocht, licht of zuurstof en verliest daardoor zijn werkzaamheid snel. Als je een product met vitamine C koopt, kies je dus best een luchtdichte verpakking. Geen open potjes.

Retinol

Anti-ageing? Say no more. Retinol geeft de collageenproductie van je huid een boost en stimuleert de aanmaak van bloedvaten. Net zoals vitamine C, is retinol een antioxidant. Het ingrediënt praat als het ware tegen huidcellen en moedigt ze aan om jongere, gezondere cellen aan het huidoppervlak te laten komen. Retinol zorgt er ook voor dat dode huidcellen niet zo snel in je poriën terechtkomen, waar ze vervolgens opstoppingen zouden veroorzaken. Het werkt dus op huidverbetering en textuur. Je zou het daarom kunnen gebruiken als middel tegen acne, maar dan is salicylzuur bijvoorbeeld efficiënter. Opgelet voor vegans of voorstanders van ‘cruelty free’-producten: retinol wordt vaak gewonnen uit dierlijke stoffen zoals melk, eigeel of lever. Deze vorm van retinol heet retinoïde. Wil je de vegan optie, dan kan je het best zoeken naar carotenoïde.

Ons advies: begin met een product dat een laag percentage retinol bevat om je huid te latten wennen en bouw langzaam op. Breng het ‘s avonds aan en draag overdag zonnebrandcrème ter bescherming. Als je zwanger bent, gebruik je retinol beter niet. Ook retinol is een instabiel ingrediënt. Ga dus voor tubes in plaats van potjes.

Castorolie



Ook wel wonderolie genoemd. Zegt dat genoeg? Castorolie wordt al eeuwen gebruikt: het werd bij de Egyptenaren in tombes gevonden en ook bij de Grieken was het gekend. Toen diende het vooral als medicijn. Tegenwoordig is het populair als haar- en huidproduct. Deze natuurlijke olie werkt reinigend, gebruik het dus als reinigingsproduct dat je huid zuivert van vuil en make-up, als gezichtsserum om lijntjes te helpen verminderen, of als massageolie. Het is een mild ingrediënt dat voor veel huidtypes kan werken en bovendien een goede vochtbinder, want castorolie helpt de huid met het beter vasthouden van vocht. Ideaal dus voor drogere velletjes. Ten slotte zorgt het ervoor dat de andere ingrediënten van je crème beter worden opgenomen.

Ons advies: doe om je huid te reinigen een paar druppels olie op je gezicht en masseer in met een wattenschijfje tot alle olie is weggeveegd. Spoel af met water.

Hyaluronzuur

Zei iemand hydratatie? Dan is hyaluronzuur de partner in crime die je zoekt. De stof komt in ons lichaam voor, waar het bijvoorbeeld het hoofdbestanddeel vormt van de vloeistof die onze gewrichten soepel houdt. Maar het echte talent van hyaluronzuur schuilt in zijn vermogen om grote hoeveelheden water te binden. Naarmate we ouder worden neemt de hoeveelheid van natuurlijke waterbinder in ons lichaam af. Daarom ziet een rijpere huid er vaak minder soepel, zacht of jong uit. Omdat hyaluronzuur goed is in vocht vasthouden, kan het fijne lijntjes tijdelijk verminderen. Tijdelijk, omdat de stof uiteindelijk weer wordt afgebroken door de huid zelf. Jammer!

Ons advies: hyaluronzuur kan voor elk huidtype, hoewel het het beste werkt bij een vettere huid. Een crème voor een droge huid zal daarom nog andere stoffen bevatten die nodig zijn om het hyaluronzuur goed te laten werken.

Squalaan

Squalaan is het chemische omgevormde zusje van squaleen, een vet dat van nature aanwezig is in ons lichaam. Rond je veertigste levensjaar gaat de productie ervan drastisch naar omlaag. Squalaan herstelt de huid. Een droge huid wordt minder droog, een vette huid minder vet. Toch is het vooral geschikt voor de wat drogere huid, omdat talg - dat wat de huid vet maakt - voor een groot deel uit squaleen bestaat.

Ons advies: breng een paar druppels aan op je gezicht en masseer in. Er mag geen olieachtig laagje blijven liggen, dus gebruik zeker niet te veel.

Salicylzuur



Dit zuur is afkomstig van de wilgenbast en wordt gebruikt als exfoliant. Dat wil zeggen dat het dode huidcellen verwijdert die zich op je gezicht ophopen, zoals bij een scrub, maar alleen beschadig je de gezonde huid niet. Je huid ziet er zo frisser en egaler uit. Omdat het vet oplost is het stofje bijzonder geschikt voor een vettere of onzuivere huid. Een goede remedie dus voor acne, mee-eters en gerstekorrels. Wilgenbast (en aspirine, dat dezelfde stoffen bevat) werkt bovendien ontstekingsremmend.

Ons advies: combineer salicylzuur altijd met een zonnecrème. Exfoliant maakt je huid kwetsbaarder voor uv-stralen. Vermijd salicylzuur als je allergisch bent voor aspirine.

Benzoylperoxide

Benzoylperoxide weekt de bovenste huidlaag los en vermindert de groei van huidcellen. Daardoor raken je poriën minder makkelijk verstopt. Het is een goed middeltje tegen acne, omdat het de bacteriën doodt die puistjes veroorzaken.

Ons advies: benzoylperoxide gebruiken kan irritatie van de huid tot gevolg hebben, dus ga er voorzichtig mee om.

Niacinamide

Een van de twee belangrijkste vormen van vitamine B3 die een rol speelt in het proces van celvernieuwing. Niacinamide vermindert ontstekingreacties, waardoor het een geschikt product is tegen acne. Daarnaast hydrateert en beschermt het de huid.

Ons advies: niacinamide is een relatief ‘veilig’ product dat werkt voor elk huidtype. Je zal er dus niet snel irritaties van ondervinden.

Ceramiden

Als je ceramide ziet staan, worden vetzuren bedoeld. Ze komen van nature voor in ons lichaam en beschermen onze huid als een soort schild tegen schadelijke factoren van buitenaf. Ze worden niet voor niets het cement van de huid genoemd. Als er te weinig ceramiden aanwezig zijn, kan je huid droog worden en gaan irriteren. Ze kunnen elk huidtype dus ondersteunen bij het versterken van die natuurlijke barrière.

Ons advies: hoe goed ceramiden werken, hangt af van de andere producten waarmee je ze mengt. Ze werken het best in combinatie met andere vetzuren.