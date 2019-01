Witte wijn, een pintje of toch maar die gin tonic? Zoveel calorieën bevat je favoriete drankje Redactie

26 januari 2019

08u00 0 Fit & Gezond De alcohol helemaal afzweren is niet nodig om gezond te leven. Drink je graag een glaasje? Diëtiste Sanne Mouha lijst op hoeveel calorieën elk drankje bevat. Zo houd je het verantwoord en gezond.

Bieren

Dat bier een wat zwaardere drank is, is bekend. Maar er zit flink wat calorieverschil tussen de verschillende soorten (kcal zijn berekend per glas).

• Trappist: 231 kcal

• Abdijbier: 198 kcal

• Kriek: 125 kcal

• Pils: 113 kcal

Wijnen

• Schuimwijn: 74 kcal

• Zoete witte wijn: 120 kcal

• Droge witte wijn: 84 kcal

• Rode wijn: 94 kcal

• Rosé: 90 kcal

Sterke drank

• Whisky: 96 kcal

• Gin: 94 kcal

• Rum: 94 kcal

• Tequila: 95 kcal

Likeuren

• Likeur met room (type Baileys): 117 kcal

• Cointreau: 116 kcal

Cocktails

• Margarita: 215 kcal

• Gin tonic: 156 kcal. Je maakt deze nog lichter door voor een light tonic te kiezen. Dan bevat een glas 118 kcal.

• Aperol Spritz: 142 kcal

• Mojito: 183 kcal

Gezond leven was nog nooit zo makkelijk dankzij de tips van HLN en Sanne Mouha. Heb je een dag van de 21 dagen gezond gemist? Je kan hier alle dagen terugvinden.

