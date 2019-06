Wit vlees heeft hetzelfde effect op je cholesterol als rood vlees Nele Annemans

12 juni 2019

15u49

Bron: The New York Times, Vlaams Instituut Gezond Leven, eigen berichtgeving 4 Fit & Gezond Veel mensen verkiezen wit vlees boven rood omdat die eerste soort minder slecht zou zijn voor je cholesterol, waardoor je je risico op hart- en vaatziekten verkleint. Toch blijkt nu uit een nieuwe studie dat er weinig verschil op te merken is tussen de twee.

Voor de nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘American Journal of Clinical Nutrition’, werden 113 gezonde volwassenen tussen de 21 en 65 jaar verdeeld in 2 groepen. De eerste groep volgde een dieet met veel verzadigd vet waarbij 25% van hun energie afkomstig was van 3 verschillende soorten eiwitten. De eerste 4 weken namen ze hun eiwitten op via rood vlees, de volgende 4 weken via wit vlees en de laatste 4 weken via plantaardige eiwitten. De tweede groep volgde hetzelfde driedelige programma, alleen volgden zij een dieet met een weinig verzadigde vetten.

Zoals verwacht hadden de proefpersonen die het dieet met veel verzadigd vet, waarvan geweten is dat het de slechte of LDL-cholesterol doet stijgen, volgden een hoger LDL-cholesterolgehalte dan de deelnemers die een dieet volgden met weinig verzadigde vetten. Ook zorgden beide vleesdiëten voor een grotere stijging van de slechte cholesterol in vergelijking met het dieet waarbij de eiwitten uit plantaardige bronnen werden gehaald.

Wat dan weer wel voor een verrassing zorgde, is dat het eten van rood vlees hetzelfde effect had op de slechte cholesterol en de totale hoeveelheid cholesterol als het consumeren van wit vlees, en dat zowel bij het dieet met weinig als dat met veel verzadigd vet. Er was dus geen voordeel te zien voor wit vlees. Toch wijst voedingskundige Patrick Mullie erop dat die resultaten vrij normaal zijn. “Zowel het dieet met rood vlees als dat met wit vlees bevatte evenveel verzadigde vetzuren waardoor er dus geen verschil op te merken was”, aldus Mullie.

Toch betekent dat geen vrijgeleide om opnieuw meer rood vlees op je menu te zetten. Van wit vlees is immers de impact op onze gezondheid nog niet duidelijk aangetoond. Zo zijn er geen ongunstige effecten op te merken, maar ook geen gunstige. Het eten van te veel rood vlees, wordt daarentegen wel afgeraden omdat het onder andere de kans op darmkanker zou vergroten en ook een grote impact heeft op het milieu.