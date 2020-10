Winnen: 10 pakketjes Pure Actives Vitamin C van Collistar Redactie

12 oktober 2020

14u35 0 Fit & Gezond Wist je dat het verouderingsproces van onze huid al vanaf ons 25e levensjaar begint? Op tijd en stond je huid in de watten leggen is daarom ook zeker geen overbodige luxe. Om je daarbij een handje te helpen geven wij 10 pakketjes Pure Actives Vitamine C weg van Collistar.

Celoxidatie is een van de belangrijkste oorzaken van huidveroudering en wordt veroorzaakt door heel wat verschillende factoren, waaronder UV-straling, vervuiling en smog. Wanneer er te veel van deze vrije radicalen de huidcellen aantasten, dan heeft dat behoorlijk wat gevolgen voor onze huid, zoals een doffe teint, het verschijnen van fijne lijntjes en rimpels. Om dat tegen te gaan is ascorbinezuur, ook bekend als Vitamine C, een belangrijke bondgenoot. Vitamine C staat immers bekend om zijn belangrijke antioxiderende werking die het cel-DNA beschermt tegen oxidatieve stress.

Schoonheidsmerk Collistar wist die Vitamine C te verwerken in haar Pure Actives-lijn. Deze producten zijn de ideale aanvulling op jouw schoonheidsroutine, ongeacht je leeftijd, als je zichtbare resultaten wilt op korte en lange termijn. De drops- en crèmeformules gebruik je ‘s ochtends of ‘s avonds. Ze zijn op zichzelf effectief, maar zijn nog krachtiger wanneer ze samen worden gebruikt.

Wij mogen 10 pakketjes weggeven, met daarin de Pure Actives Vitamin C Drops & Creme. Deelnemen kan door op deze link te klikken om naar de wedstrijdpagina te gaan!