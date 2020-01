Winderig of vervelend vol gevoel na je overdadige eindejaarsmaal? Dit helpt

De meeste mensen eten veel met de feestdagen. Te veel. En dat voelt nadien vaak niet zo goed. Volgens huisarts Tamara de Weijer helpt het om jezelf deze vraag te stellen: eet je wat je wílt eten en vind je het allemaal lekker, of zit je alleen maar te eten om te eten? Oftewel: kijk wat je écht wilt nemen, zegt De Weijer, van wie onlangs haar tweede kookboek Eet beter voor je maag & darmen verscheen. “Het is goed om je bewust te zijn van je gedrag, ook tijdens de feestdagen.”



Wat moet je doen je als je te veel gegeten hebt? De Weijers tips zijn helder. “Eet een tijdje niet. Dan komt je spijsvertering tot rust. En ga na het eten even een stukje lopen. Dan komt je spijsvertering op gang.” Geen afzakkertje dus, als digestief? “Alcohol heeft een paar negatieve eigenschappen. Het stopt de vetverbranding omdat je lijf eerst het gif moet afbreken.”



Een ander nadeel: de loze calorieën. “In alcohol zitten geen voedingsstoffen. Het blokkeert de vetafbraak en verhoogt je snackzin. Daardoor eet je bij het eten ook meer als je er alcohol bij drinkt. Bovendien verlies je je remmingen én krijgt je bloed een te laag suikergehalte waardoor je automatisch meer eet.”



Hoe dat werkt? “Als je suikerspiegel te laag is, gaat je lichaam dat compenseren. Het staat vast dat je naar de koelkast rent: het is niet de vraag óf, maar wanneer.” Vergelijk het met de broodjes pita of frikandellen speciaal waarnaar veel mensen snakken na het stappen. Neem bij die trek met de feestdagen geen extra homp kaas of wat extra kerstkransjes, maar fruit of noten, adviseert De Weijer.

Tips

Voor wie ook na de feestdagen de winderigheid en buikkrampen buiten de deur wil houden, heeft De Weijer deze vijf tips:



1. Eet drie volwaardige maaltijden per dag, waardoor je bloedsuiker niet zo schommelt. “Als je tussendoortjes neemt, heb je pieken en dan krijg je de neiging om te snaaien.”



2. Maak gerechten die verzadigen. “Als je tussen de drie maaltijd toch trek hebt, dan moet je kijken of je wel genoeg eiwitten en vetten binnenkrijgt. Het vet in lightproducten is vaak vervangen door suiker, terwijl vet veel meer verzadigt en niet voor enorme dalingen van je suikerspiegel zorgt.”



3. Zitten is niet zo best voor je gezondheid en je spijsvertering. Probeer zoveel mogelijk in beweging te blijven.



4. ‘Zondigen’ mag. “Als de basis van je voeding goed is, dan spreek ik liever niet van zondigen. Je kunt niet alleen maar gezond eten.”



5. Doe rustig aan. Ontspanning is net zo belangrijk als goed eten. “Een beetje stress is niet erg. Maar als je te veel stress hebt, dan heeft dat invloed op je honger- en verzadigingsgevoel. Van veel stress of weinig slaap ga je vaak meer snaaien.”