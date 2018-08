Winden laten is gezond: 5 weetjes over flatulentie Tatjana Peeters

18 augustus 2018

18u22 5 Fit & Gezond Iedereen laat wel eens een windje, of je dat nu wil of niet. Het teveel aan lucht in je darmen moet er soms gewoon echt eens uit. En dat gebeurt gemiddeld 10 tot 20 keer per dag. Wij geven vandaag de 5 voordelen mee van de billen voor één keer niet stijf tegen elkaar te houden.

1. Het vermindert je opgeblazen gevoel

Na een maaltijd kan je je soms echt opgeblazen voelen. Niet gevaarlijk, maar dat buikje met lucht is niet altijd even flatterend in dat kleedje. Laat wat lucht ontsnappen en voel je instant lichter.

2. Het is goed voor je darmen

Als kind lieten we scheetjes à volonté. Met het ouder worden voelen we ons geneigd om het allemaal tegen te houden. Begrijpelijk, want de geur die erbij komt kijken is niet altijd aangenaam voor je omgeving. Toch kan je het beter allemaal laten gaan om darmziektes te voorkomen.

3. Het is een uitstekend alarmsysteem

De geur en de frequentie van je winden kunnen een teken zijn van verborgen ziektes. Als je merkt dat je meer dan anders winden laat en de geur indringender is dan voorheen dan kan dit wijzen op verborgen gebreken. Blijft die extreme winderigheid aanhouden dan is een bezoekje bij de huisarts niet overbodig.

4. Het helpt je om je voedingsschema op punt te stellen

Een evenwichtig voedingsschema helpt je gezond te blijven. Voldoende groenten en fruit, vezels, vlees en vis. Soms is dat evenwicht wat zoek en dat zal je ook merken aan je winderigheid. Als je amper scheten moet laten ben jij misschien wel blij, maar je lichaam vraagt eigenlijk naar voedingsstoffen die je terugvindt in volkorenbrood, linzen, bonen en kool. Als je winden daarentegen een sterkere geur hebben dan anders dan zou dit weleens kunnen betekenen dat je teveel rood vlees eet en dus zal moeten minderen.

5. Het is een teken van gezonde en gelukkige darmbacteriën

Een scheetje is de glimlach van je darmbacteriën. Mensen die er een gezonde levensstijl op nahouden, laten gewoonweg meer winden omdat de vertering van het voedsel helemaal goed zit.