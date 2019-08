Exclusief voor abonnees Wim Lybaert is verslaafd aan slaappillen: is die medicatie echt zo onschuldig als hij denkt? Vanessa Vanhove Margo Verhasselt

12 augustus 2019

11u02

Bron: Goed Gevoel 5 Fit & Gezond Wim Lybaert (50) is verslaafd aan slaappillen. ‘De Colombus’-presentator neemt al vijf jaar slaapmedicatie in en getuigt daarover in het nieuwe Canvasprogramma ‘De slapelozen’, dat vanaf oktober op het scherm te zien is. Eén op de acht Belgen grijpt elke avond routineus naar een slaappil zonder er verder bij stil te staan. Maar is dat verstandig? Zijn slaapmiddelen echt onschuldig? Wij legden onze vragen voor aan een farmacoloog en een slaapexpert.

Belgen behoren tot de grootste gebruikers van slaapmiddelen ter wereld. Dat wijzen de resultaten van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid uit. “Nochtans kampen Belgen niet meer dan elders ter wereld met slaapstoornissen”, verklaart Thierry Christiaens, huisarts en professor in de klinische farmacologie aan UGent. “In Europa is het gemiddelde overal min of meer hetzelfde. Ongeveer één op de drie volwassenen krijgt naar eigen zeggen te weinig slaap.”

“De manier waarop daarmee omgegaan wordt, verschilt daarentegen wel. Zo verkiezen Belgen een snelle, pasklare oplossing. Een ‘pilletje’ lost het wel op. Het gebruik van slaapmiddelen wordt daardoor ernstig geminimaliseerd. Het lijkt doodnormaal, iedereen doet het. Belgen zijn zich overduidelijk onvoldoende bewust van de gevaren van slaapmiddelen. Er wordt zomaar van uitgegaan dat ze geen kwaad berokkenen. Dat komt doordat ze meer dan dertig jaar geleden als veilig op de markt geïntroduceerd werden. Maar dat is allesbehalve juist gebleken. Integendeel zelfs.”

De risico’s van slaapmiddelen

1. Verstoord functioneren

’s Morgens met moeite uit bed raken of enkele uren na het ontwaken met een katerig gevoel kampen. Dat zijn slechts enkele bijwerkingen van het gebruik van slaappillen. Klinkt herkenbaar? Helaas is het helemaal niet zo onschuldig. Thierry Christiaens: “Als je een slaappil neemt, verwacht je een hele nacht onverstoorde rust. Niemand wil na slechts vijf of zes uurtjes slaap midden in de nacht klaarwakker in bed liggen. Daarom richt de farmaceutische industrie zich bij de ontwikkeling van slaapmedicatie op een gemiddelde werkzaamheid van zeven tot acht uur. Maar in de praktijk zal dat bij de een langer inwerken dan bij de ander, doordat de werking van een medicijn sterk kan variëren van persoon tot persoon.

