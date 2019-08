Wil je weten wat snelle koolhydraten schrappen met je lichaam doet? Doe mee aan de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens Redactie

21 augustus 2019

11u27

Fit & Gezond Bestsellerauteur Pascale Naessens verkondigt al jaren dat gezond eten niets te maken heeft met diëten, wel met de juiste voedingsmiddelen. Maar hoe werken haar recepten precies? Altijd al benieuwd wat het schrappen van koolhydraten in brood, aardappelen, pasta, rijst en koekjes met je doet? Doe dan vanaf 24 augustus mee aan de Puur & Lichter challenge van Pascale Naessens. Schrijf je hieronder direct in en ontvang recepten, tips en adviezen van Pascale. Volg op deze pagina alle recepten tijdens de challenge.

Na inschrijving ontvang je gedurende tien dagen elke dag een mail met drie recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. We starten op vrijdag 23 augustus met de eerste recepten zodat je je kunt organiseren. Om het nog gemakkelijker te maken, stelden we ook een boodschappenlijst samen. Je vindt deze hier.

Gedurende de challenge zal Pascale tips en adviezen geven. Want hoe houd je dat vol, een voedingspatroon zonder snelle koolhydraten? Is het praktisch haalbaar? Wat doe je als je trek hebt in zoet? Hoe snel zal je gewicht verliezen? Wij riepen lezers op om al hun vragen aan Pascale te stellen en kregen hier meer dan 500 reacties op. In de week van 26 augustus neemt Pascale de tijd om op deze en meer vragen te antwoorden.

Blijf je graag op de hoogte via social media? Schrijf je dan hier in op het event!

