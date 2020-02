Wil je langer leven? Ga eens een potje golfen lvds

Bron: Mindbodygreen 12 Fit & Gezond Sporten is goed voor de gezondheid, maar welke sport levert nu écht het meeste voordeel op? Volgens Amerikaans onderzoek zou golf het risico op hart- en vaatziekten en een vroegtijdig overlijden bij ouderen verminderen. En ze golfden nog lang en gelukkig.

Ouderen vinden vaak moeilijk een sport waar ze zich nog comfortabel bij voelen. Amerikaanse onderzoekers ontdekten een simpele maar effectieve manier om het risico op beroerte en zelfs vroegtijdige sterfte te verlagen: golfen! Een toegankelijke sport voor ouderen die op zoek zijn naar een sportieve uitdaging.

Gedurende een periode van tien jaar analyseerden de onderzoekers gegevens van bijna 6.000 deelnemers. Ieder van hen was 65 jaar of ouder en vatbaarder voor hart- en vaatziekten en beroertes. Het resultaat? Wie minstens één keer per maand op de golfbaan vertoeft , plukt daar ook de vruchten van. Zo ligt het sterftecijfers van deze groep beduidend lager (15,1%) dan bij de anderen (24,6%.) “Onze studie is misschien wel de eerste in zijn soort die de lange-termijn effecten van golf op de gezondheid onderzoekt. Het is trouwens in vele landen een van de populairste sporten onder oudere mensen”, verklaart dokter Adnan Qureshi, Amerikaans onderzoeker en voortrekker van het experiment.

Waarom golfen zo goed is? “Wandelen en joggen zijn op zich vergelijkbaar qua beweging, maar missen de opwinding en het competitieve aspect van golf ”, zo zegt Qureshi. “Tel daarbij de groene omgeving en de sociale interactie bij op, en dan is het niet zo gek dat golfen zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid bevordert. Bovendien is golf geen zware sport zoals boksen, waardoor het toegankelijker is voor oudere mensen.”

Maar dat is niet alles. Tijdens een potje golfen leg je heel wat kilometers af. 18 holes?Dat is al snel 6 tot 8 kilometer. Daarnaast komt een golfswing vanuit je hele lichaam, waarbij kracht en balans erg belangrijk zijn. Dit zorgt voor soepele spieren en gewrichten. Tot slot is golfen niet zomaar tegen een balletje slaan. Het vraagt inzicht. Dit strategisch denken prikkelt de hersenen en draagt bij aan de verbetering van de geestelijke gezondheid.

Aanbevolen fysieke activiteit

Patiënten hebben baat bij deze fysieke activiteit. Daarom zoeken de wetenschappers andere medische professionals die de sport aanmoedigen bij ouderen. Dokter Qureshi is hoopvol dat de onderzoeksresultaten iets opleveren en dat er mogelijkheden zullen ontstaan voor volwassenen om de sport te beoefenen.

Of je nu graag een balletje slaat of niet, beweging is sowieso belangrijk. Is het niet voor een lang leven, dan wel voor je geestelijke gezondheid.