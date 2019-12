Wil je langer leven? Ga dan eens vaker naar het theater NA

De eindejaarsperiode, dat betekent voor velen volop nadenken over hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Gezonder gaan leven staat dan vaak met stip op één. Denk je daarbij vooral aan meer groenten en fruit en meer beweging? Think again. Wetenschappers van University College London ontdekten immers dat activiteiten zoals het bezoeken van musea, kunstgalerijen en theaters er ook voor zorgen dat je gezond oud wordt. En hoe meer kunst in je leven hoe beter.

Dat kunst een erg positief effect kan hebben op je gezondheid, bleek onlangs al uit een grootschalig rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij brachten voor het eerst in kaart hoe kunst allerlei ziektes kan voorkomen en behandelen. Volgens de WHO kunnen bepaalde kunstvormen immers dezelfde of zelfs betere effecten hebben als medicatie of lichaamsbeweging op bepaalde aandoeningen. Zo zou didgeridoo spelen helpen bij astma, zingen luchtaandoeningen verbeteren, in koor zingen verslavingen tegengaan, kalligrafie stress, woede-uitbarstingen, paniek- en angstaanvallen verminderen en walsen even effectief werken als sportoefeningen bij patiënten met chronisch hartfalen.

Met die overzichtsstudie in gedachten, gingen de onderzoekers van de University College London op zoek naar of kunst ook een positief effect heeft op de levensverwachting. Ze verzamelden de gegevens 6.000 Engelse volwassenen van 50 jaar en ouder, die deelnamen aan de Engelse Longitudinal Study of Aging. Die studie omvatte vragen over hoe vaak de deelnemers theatervoorstellingen, musea, kunstgalerieën en tentoonstellingen bijwoonden, waarna ze enkele jaren gevolgd werden.

Daaruit ontdekten de onderzoekers dat mensen die een of twee keer per jaar een kunstige activiteit ondernamen, 14% minder kans hadden om te overlijden tijdens de follow-upperiode van de studie tegenover de mensen die zich helemaal niet bezighielden met kunst. De deelnemers die om de paar maanden iets kunstzinnigs deden, hadden zelfs 31% minder kans op overlijden. Er werd daarbij ook rekening gehouden met andere sociale en economische factoren, en ook toen bleven de resultaten hetzelfde.

“Onze resultaten benadrukken het belang van kunst voor je gezondheid, iedereen zou dan ook de kans moeten krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten”, besluiten de onderzoekers.