Wie thuis alcohol drinkt, schiet meestal flink uit met schenken Ellen den Hollander

10 april 2019

18u17

Bron: ad.nl 0 Fit & Gezond Wie thuis alcohol neemt, schiet vaak uit met schenken. Drinkers nemen vaak een portie die net wat groter is dan de standaardhoeveelheid wijn of sterkedrank. Vooral bij sherry en port zit het glas vaak lekker vol.

Voor een onderzoek van de Wageningen Universiteit kregen 200 deelnemers een maatbeker mee naar huis met de opdracht de hoeveelheid wijn of sterkedrank die ze schonken te meten. Ze gebruikten hun eigen glazen en ze kregen van tevoren niet door wat de standaardportie was, zodat deze kennis hen niet kon beïnvloeden. Het ging om mensen die minimaal eenmaal per week alcohol drinken.

De standaardportie voor alcoholconsumptie is 10 gram alcohol. Die hoeveelheid staat gelijk aan 100 milliliter wijn of 35 milliliter sterkedrank. Wie sherry of port neemt, kan 50 milliliter inschenken om aan de 10 gram alcohol te komen.



De deelnemers bleken behoorlijk scheutig: gemiddeld namen ze 30 procent méér dan de standaardportie. Gemiddeld namen deelnemers 132 ml wijn en 47 ml sterkedrank. Bij port en sherry ging het schenken nog wat langer door. In plaats van de ‘voorgeschreven’ 50 ml namen de participanten gemiddeld bijna het dubbele: 94 ml.



“We wilden graag weten hoeveel mensen nu echt inschenken thuis”, aldus Aafje Sierksma, een van de onderzoekers. “In ons onderzoek hebben we geen bier meegenomen, omdat dat vaak in een blikje of flesje zit. Daardoor weet je wel hoeveel je drinkt, want meestal neem je geen half blikje of flesje.” De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Public Health Nutrition.

De uitkomsten van het onderzoek zijn volgens Sierksma waardevol omdat ze laten zien dat mensen meestal meer schenken dan de standaardportie. “Het is lastig om betrouwbare gegevens te krijgen over het drankgebruik van consumenten. Als je mensen vraagt hoeveel ze drinken, dan geven ze vaak een sociaal wenselijk antwoord: ze geven aan minder te drinken dan ze in werkelijkheid doen”, aldus Sierksma. “Nu weten we ook dat ze dus thuis grotere porties nemen.”



Bovendien, vindt Sierksma, is het belangrijk dat mensen bewuster worden van wat een standaardglas alcoholhoudende drank is. “Deze kennis is ook nuttig voor gezondheidsprofessionals zoals diëtisten en gewichtsconsulenten, zodat zij hun cliënten beter kunnen voorlichten over portiegroottes en standaardglazen.”

Mixdrankjes

De standaardporties zijn vastgelegd zodat mensen weten hoeveel ze drinken bij één glas. Verslavingsinstituut Trimbos legt op zijn site uit dat dat handig is, omdat je dan altijd precies weet hoeveel alcohol je binnenkrijgt. Er zijn ook drankjes waar geen standaard voor is.



Als een professionele barman of -vrouw een mix maakt, dan bestaat die uit 1 standaardglas sterke drank of likeur, aangelengd met vruchtensap of frisdrank. Trimbos waarschuwt dat in korte, wijde glazen meer alcohol wordt geschonken: 20 procent meer dan in een lang smal glas, zo blijkt uit een onderzoek dat het kenniscentrum aanhaalt.