Wie gewicht wil verliezen, moet om de dag vasten Willem Schoonen

30 augustus 2019

10u10

Bron: De Morgen 2 Fit & Gezond Om de dag vasten is een effectieve en gezonde manier om af te vallen, blijkt uit onderzoek. Maar deskundige begeleiding is nodig.

De ene dag vasten en de andere dag eten wat je wilt, kan een efficiënte en vooral gezonde manier zijn om gewicht te verliezen, beter dan alle dagen caloriearm eten.

Dat blijkt uit een studie van Oostenrijkse onderzoekers die vandaag wordt gepubliceerd in vakblad Cell Metabolism. De onderzoekers van de Universiteit van Graz vroegen zestig vrijwilligers deel te nemen aan een proef van vier weken. Dertig vrijwilligers kregen de opdracht hun gewone eetpatroon te blijven volgen: de controlegroep. De andere dertig moesten 36 uur – twee nachten en een dag – vasten, en mochten de daarop volgende dag eten wat ze wilden.

Op die eetdagen gingen de deelnemers er goed voor zitten om de gemiste maaltijden in te halen. Maar dat bleken ze niet voor de volle honderd procent te doen: ze verorberden in zo’n periode van twee etmalen 35 procent minder calorieën dan bij een normaal dagelijks eetpatroon. Hun gemiddelde gewichtsverlies in die proefperiode van vier weken was 3,5 kilo.

De onderzoekers zagen bovendien positieve effecten op de gezondheid van de proefpersonen toen factoren werden gemeten als cholesterol, buikvet, aminozuren en ketonen. Die metingen wezen op een verminderde kans op hart- en vaatziekten en op een hogere levensverwachting voor mensen die regelmatig vasten.

Een caloriearm dieet kan in sommige gevallen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals bloedarmoede en een verminderde afweer. Om de dag vasten lijkt die effecten niet te hebben. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door de menselijke evolutie. De mens heeft perioden in de geschiedenis gekend waarin geen voedsel te vinden was en perioden waarin er juist wel eten was en dus ook flink geconsumeerd moest worden. De hongerperioden zetten in het lichaam overlevingsmechanismen aan die met een caloriearm dieet niet worden aangesproken, denken de Oostenrijkers. Bewijzen daarvoor hebben ze nog niet.

Praktisch is de Oostenrijkse methode in elk geval; je hoeft niet meer bij te houden hoeveel calorieën je eet, je eet gewoon de ene dag niks en de andere dag naar believen. Maar ga dit niet op eigen houtje doen, waarschuwen de onderzoekers. Medische begeleiding is nodig om te zien of iemand geen kwalen heeft die het volgen van zo'n dieet in de weg staan en om te zorgen dat er balans zit in het menu. Bovendien is om de dag vasten geen geringe opgave in een maatschappij waarin voedsel zich van alle kanten opdringt.