Wie een datingapp gebruikt heeft meer kans op een eetstoornis

06 juni 2019

17u11

Bron: The Independent 0 Fit & Gezond Mensen die de liefde zoeken via een datingapp zouden meer risico lopen op eetstoornissen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Harvard TH Chan School of Public Health in Boston die gepubliceerd werd in het vakblad ‘Journal of Eating Disorders’.

Om de relatie tussen datingapps en het lichaamsbeeld te bestuderen, ondervroegen de onderzoekers 1.726 volwassenen over hun gebruik van datingapps en hun gewichtscontroledrang.

Van de ondervraagden zeiden 183 vrouwen en 209 mannen dat ze in de afgelopen maand gebruik hadden gemaakt van een of meerdere datingapps. Van de appgebruikers zei 44,8% van de vrouwen en 54,1% van de mannen dat ze in de afgelopen 12 maanden op een gegeven moment streng gevast hadden om hun gewicht onder controle te houden.

Overgeven en laxeermiddelen

Meer dan een vijfde van de vrouwen en meer dan een derde van de mannen zeiden dat ze in het laatste jaar al eens hadden overgegeven, terwijl 24% van de vrouwen en 41% van de mannen toegaven al laxeermiddelen gebruikt te hebben om gewicht te verliezen.

In het algemeen hebben vrouwen die datingsapps gebruiken 26,9 keer meer kans om zich aan een extreem dieet te wagen om hun gewicht onder controle te houden dan vrouwen die geen datingapps gebruiken. Mannen die via een app de liefde zoeken hebben dan weer 14,6 keer meer kans om ongezonde keuzes te maken om hun gewicht onder controle te houden. Dat zouden ze doen omdat ze meer druk ervaren om er goed uit te zien.

De onderzoekers konden wel niet vaststellen of de proefpersonen al voor dat ze datingapps gebruikten extreme diëten volgden, of dat het gebruik van de apps het gedrag verergerde. “Maar met het toenemende gebruik van datingapps, en meer en meer studies die aantonen dat er een link is met een verkeerd lichaamsbeeld, is het belangrijk dat deze materie verder onderzocht wordt”, besluit dokter Alvin Tran, hoofdauteur van het onderzoek.