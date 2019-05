WHO erkent burn-out als medische aandoening Nele Annemans

28 mei 2019

18u10

Bron: CNN Fit & Gezond Hoewel burn-out al jaren in ons lexicon voorkomt, werd het gevoel van volledig opgebrand te zijn nog niet officieel erkend als medische aandoening door de Wereldgezondheidsorganisatie. Daar komt nu verandering in.

Een gevoel van uitputting, gevoelens van negativisme of cynisme met betrekking tot het werk en verminderde professionele werkzaamheid: dat zijn volgens het WHO dé symptomen van een burn-out. Burn-out wordt zo in de International Classification of Diseases (ICD-11), het handboek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat gebruikt wordt door medische hulpverleners om ziekten te diagnosticeren, opgenomen en erkend als medische aandoening.

Met deze erkenning wordt ook officieel bevestigd dat burn-out een aandoening is die te maken heeft met je professionele context en niet mag toegepast worden op andere levenssituaties. Zo wordt ook meteen een verschil gemaakt met andere aandoeningen zoals depressie waardoor het voor professionele hulpverleners duidelijker wordt om de aandoening vast te stellen.