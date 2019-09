Exclusief voor abonnees Wetenschapswondertjes: deze ingrediënten wil je écht in je dag- en nachtcrème Sophie Vereycken

29 september 2019

12u24

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is nu écht de beste crème in skincareland? In een wereld die barst van de nieuwe hypes, is er maar één vaste waarde die we blindelings kunnen vertrouwen: de wetenschap.

In het rijk der hoopvolle claims is huidverzorging koning. Geen oerwoud waarin je zo kan verdwalen tussen de mooie beloftes en fantastische beweringen als de parfumerie. Maar hoe weet je nu wat werkt, en vooral: wat niet? We vroegen het aan Jetske Ultee. Als onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie heeft ze er haar missie van gemaakt om aan de hand van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksresultaten aan te tonen welke ingrediënten nu echt waarmaken wat al die mooie verpakkingen ons doen geloven. Maar hoe werken die wetenschappelijk bewezen wondermiddeltjes dan? Bij welk percentage? En zijn ze voor iedereen wel zo geschikt?

Rimpels bestrijden met vitamine A

Wat zegt de wetenschap? Jetske Ultee: “Als er van één ingrediënt onomstotelijk bewezen is dat het huidverjongend werkt, dan is het vitamine A. Het verbetert de huidstructuur en vermindert rimpels. Tot daar het goede nieuws, want het is alleen op voorschrift te verkrijgen en kan de huid irriteren. Een variant die wel vrij verkrijgbaar is en waar de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan werd, is retinol. Blijkt dat ook die variant efficiënt is op vlak van antiaging, maar er is een addertje. In de studies werden telkens concentraties van 0,4% tot 1% gebruikt, terwijl de bovengrens in Europa amper 0,3% is.”

“Bovendien is het een hoogst instabiel ingrediënt. Om te voorkomen dat het zijn werkzaamheid verliest, moet het verpakt zijn in een lucht- en lichtdichte verpakking en op een koele plaats bewaard worden. En zelfs dan kan de werking snel afnemen. Dus, werkt het? Ja, maar gebruik het alleen als je zeker weet dat het ‘vers’ is. Of ga voor een andere variant. Nieuwkomers retinaldehyde, hydroxypinacolonretinoaat, en retinylretinoaat zijn in theorie heel werkzaam en stabiel en irriteren veel minder, al is er voorlopig nog niet zoveel onderzoek naar gedaan.”

Onzuiverheden verminderen met salicylzuur

Wat zegt de wetenschap? Jetske Ultee: “Wie met puistjes of onzuiverheden kampt, heeft vaak baat bij salicylzuur. Deze stof behoort tot de bètahydroxyzuren, beter bekend onder de afkorting BHA. Het werkt als exfoliant, wat wil zeggen dat het de dode huidcellen verwijdert. Die hopen zich voortdurend op, met een doffe teint als resultaat. Door regelmatig te exfoliëren met salicylzuur wordt de huid zichtbaar stralender en egaler. Omdat het zuur in vet oplosbaar is, kan het makkelijk in de poriën dringen en is het uitermate geschikt voor een vette huid met mee-eters of puistjes. Over het algemeen wordt het goed verdragen, zelfs door de gevoelige huid. Wel kan een exfoliant de huid in het begin wat irriteren, dus kies een product dat kalmerende stoffen bevat of gebruik achteraf een verzachtende crème – maar laat in dat geval het salicylzuur eerst goed intrekken. Let ook op de concentratie: salicylzuur is pas werkzaam vanaf 0,5% tot 2%.”

