Wetenschappers zijn het erover eens: “Brood en pasta zijn wél gezond en verhogen zelfs de levensverwachting”

Fit & Gezond ‘Je eet beter geen pasta en brood’, het is een veel gehoord advies van dieetgoeroe’s. Maar uit een recente studie blijkt dat het eten van eiwitten uit plantaardige voeding zoals pasta en brood helemaal niet zo slecht voor je is en zelfs je risico op vroegtijdig overlijden verkleint. “Volkorenproducten schrap je beter niet uit je eetpatroon.”

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift JAMA Internal Medicine, analyseerden Amerikaanse onderzoekers de gegevens van 416.104 mannen en vrouwen, en dat over een periode van 16 jaar. Daarbij keken ze vooral naar welke bronnen de deelnemers gebruikten om aan hun dagelijkse eiwitinname te komen.

Eieren en vlees vs. brood en pasta

Wat bleek? Als je je eiwitten uit plantaardige bronnen haalt zoals volkorenpasta en -brood is de kans op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden lager dan wanneer je ze uit dierlijke producten zoals vlees, eieren en melkproducten haalt. Zo toonde de studie aan dat mannen die eieren inruilden voor plantaardige eiwitten maar liefst 24 procent minder kans hadden op vroegtijdig overlijden. Bij vrouwen bedroeg het verschil 21 procent. Wisselden ze hun geliefde stukje vlees in voor brood en pasta, daalde het risico tot 13 procent bij de mannen en 15 procent bij de vrouwen. Die resultaten bleven gelden als er ook rekening gehouden werd met andere factoren als roken en diabetes.

Van de vezels in volkorenbrood is aangetoond dat ze je helpen te beschermen tegen darmkanker en hart- en vaatziekten

Hoe komt het dan dat koolhydraten als brood en pasta al jarenlang in het verdomhoekje zitten? “Die misvatting komt er door de actuele trend om koolhydraatarm te eten”, vertelt Loes Neven, coördinator gezonde voeding bij Gezond Leven. “Het ketodieet dat momenteel erg veel aandacht krijgt in de media, is daar een mooi voorbeeld van. Daarbij ga je eigenlijk zo weinig mogelijk koolhydraatbronnen verorberen. Koolhydraten zijn namelijk vooral een brandstof voor je lichaam. Wil je afvallen, dan kan je wel met wat minder brandstof en dan is het goed om de hoeveelheid te verminderen, maar wel van de juiste soort koolhydraten. Koekjes, frieten, wit brood en witte pasta hebben amper voedingswaarde, maar de volkoren varianten schrap je beter niet uit je eetpatroon.”

Daarvan is immers aangetoond dat ze tal van voordelen bieden voor je gezondheid. Neven: “Het belangrijkste voordeel van bijvoorbeeld volkorenbrood en -pasta is het hoge vezelgehalte dat ontbreekt bij geraffineerde producten, maar ook bij vlees en eieren. Toch zijn die vezels broodnodig. Daarvan is namelijk aangetoond dat ze je helpen te beschermen tegen darmkanker en hart- en vaatziekten, wat ook bevestigd wordt in dit onderzoek.”

Tot slot zitten volkorenproducten tjokvol vitamines en mineralen zoals vitamine B en ijzer. “Die leveren een belangrijke bijdrage aan onze voedingsstofinname om zowel op korte als lange termijn gezond te blijven”, aldus Neven.

