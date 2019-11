Wetenschappers waarschuwen voor nieuwe ziektes op voorverpakte salades Nele Annemans

10 november 2019

09u33

Bron: EurakAlert! 7 Fit & Gezond Sinds de intrede van kant-en-klare salades in de vroege jaren 80, zijn vers gesneden bladgroenten in zakjes gestaag populairder geworden. Maar naarmate die markt groter wordt, duiken er ook steeds meer nieuwe ziektes op.

Dat blijkt althans uit een nieuwe review van wetenschapper van de universiteit van Turijn die verscheen in het tijdschrift ‘Plant Disease’. En daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste worden de seizoensgebonden producten onder een hoge oogstdichtheid geproduceerd en dit wel tijdens vijf tot zes cycli per jaar in bedrijven waar een tekort heerst aan de juiste fungiciden, ofwel chemische middelen die ziekten bij planten bestrijden.

Daarbovenop worden de gewassen nu door de internationale handel niet alleen meer in hun oorspronkelijke omgeving geteeld, maar ook op vreemde ondergronden, waar zich andere ziektes voordoen. In sommige gevallen kan het zijn dat een laag niveau van zaadbesmetting al leidt tot de snelle opkomst van nieuwe ziekten in nieuwe geografische gebieden. Daardoor kan het natuurlijk biologische evenwicht verstoord worden en een verwoestende epidemie ontstaan.

Klimaatverandering

Ook de klimaatverandering vormt een dreiging doordat de ontwikkeling en verspreiding van plantenziektes beïnvloed wordt. Daarnaast zorgen stijgende temperaturen ervoor dat planten minder weerstand hebben tegen ziekteverwekkers. Daarom moeten strategieën om die ziekteverwekkers te bestrijden herzien worden zodat ze ook bestand zijn tegen de nieuwe, warmere temperaturen. De nieuwe ziektes die opduiken op voorverpakte bladgroenten komen immers vaak doordat ze een voorkeur hebben voor hoge temperaturen.

De onderzoekers ontdekten vooral nieuwe ziekten die de bladeren doen verwelken en bladvlekken veroorzaken en dat op tal van soorten bladgroenten zoals raketsla, veldsla, andijvie en spinazie. Hoewel de grootste dreiging schuilt voor de producenten, kunnen de ziektes ook de consument schaden. “Bladgroenten kunnen geïnfecteerd worden en als de hygiënische omstandigheden het laten afweten, dan kunnen ziektes als E. Coli en Salmonella veel sneller verspreid worden”, aldus de onderzoekers. Toch is er niet meteen reden voor paniek. “Producenten van kant-en-klare producten moeten zich aan strikte voorschriften houden. Als daaraan voldaan wordt, is de kans klein dat de ziekteverwekkers zich verspreiden.”

Maar ondanks die regels zijn er wereldwijd wel al ziekteverwekkers gevonden op die kant-en-klare bladgroenten. Wil je voorkomen dat je ziek wordt, dan eet je volgens de onderzoekers de voorverpakte sla het best zo snel mogelijk op zodat de bacteriën minder kans hebben om zich te vermenigvuldigen.