Wetenschappers vinden nieuwe manier om te voorspellen of je mooi oud zal worden Liesbeth De Corte

06 november 2019

16u28 0 Fit & Gezond Rimpels. Kraaienpootjes. Hangwangen. Pigmentvlekjes. Vroeg of laat krijgen we er allemaal last van. Maar sommige mensen verouderen nu eenmaal sneller dan anderen. Hoe werkt dat precies? Wetenschappers komen er steeds meer over te weten.

De meest recente ontdekking is dat gezichtsveroudering voor een belangrijk deel wordt bepaald door ons bloed. Dat staat althans te lezen in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Nature Communications. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Strathclyde. Zij verzamelden bloedstalen van 1.191 mensen tussen 56 en 84 jaar. Vier jaar later werden de proefpersonen opnieuw opgetrommeld en onder de loep genomen.

De onderzoekers analyseerden de moleculen in de bloedstalen om te controleren of er verschillen zijn tussen mensen die sneller verouderen en gelukzakken die eeuwig jong lijken te blijven. En effectief: ze vonden 12 stoffen in het metabolisme die de mate en de snelheid van gezichtsveroudering lijken te bepalen. Als iemand deze 12 stoffen in z'n bloed heeft zitten, kan dat betekenen dat ze sneller rimpels en co. krijgen.

Opvallend, want voordien was er nog maar weinig geweten over biologische factoren die een impact hebben op tekenen van veroudering. De onderzoekers willen zich nu verder verdiepen in het onderwerp en vermoeden dat ze binnenkort kunnen voorspellen of iemand ‘mooi’ oud zal worden. Zelfs bij twintigers en dertigers. “We willen het verouderingsproces beter begrijpen, zodat we hier ook beter op kunnen inspelen”, besluit hoofdauteur Nicholas Rattray. Het gaat dan niet alleen over anti-agecrèmes, het kan ook helpen om te achterhalen hoe een patiënt zal reageren op een bepaalde, intense behandeling zoals chemotherapie.