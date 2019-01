Wetenschappers ontwikkelen anticonceptiepleister: enkele seconden op je huid kleven en je zit een half jaar safe NA

15 januari 2019

14u07

Bron: News.com 0 Fit & Gezond Ook geen heldin in het dagelijks innemen van je pil? Dan hebben we misschien goed nieuws voor jou. Wetenschappers onthulden namelijk zonet een nieuwe anticonceptiepleister die je maar enkele seconden op je huid moet aanbrengen en je voor 6 maanden zou beschermen tegen zwangerschap.

“Er is veel belangstelling in langdurige anticonceptie”, steekt professor Mark Prausnitz van het Georgia Institute of Technology in Atlanta van wal. Daarom ontwikkelde hij samen met zijn team een nieuwe anticonceptiepleister die je slechts enkele seconden zou moeten aanbrengen op je huid om je voor een half jaar te beschermen tegen zwangerschap.

“Op de pleister zitten kleine micronaaldjes. Zodra die op de huid geplaatst worden, breken ze af en wordt het anticonceptivum afgegeven in de bloedbaan”, aldus Prausnitz. “De kleine naaldjes zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als oplosbare hechtingen die bij operaties gebruikt worden. Ze worden dus veilig door het lichaam opgenomen en bovendien is de techniek volledig pijnloos. De bedoeling is om uiteindelijk een zelfwerkend anticonceptivum te maken dat een vrouw zelf gedurende slechts 5 seconden kan aanbrengen om maanden beschermd te zijn.”

Volgens Prausnitz kan de pleister ook populairder worden dan de bestaande anticonceptiva. “Vrouwen hoeven niet meer te onthouden dat ze elke dag de pil moeten nemen of moeten niet meer langs de gynaecoloog om een spiraaltje te laten zetten.”

Al is er een grote maar: de patch bevindt zich namelijk nog maar in de beginfase en werd tot nu toe alleen nog maar getest op muizen. “Er zijn meer onderzoeken en proeven nodig om te kijken wat het effect van de pleisters is bij mensen.” Toch is hij ook erg optimistisch. “We gebruiken een gekend anticonceptiehormoon, dus ik ben ervan overtuigd dat de pleister ook bij mensen zal werken. We hebben nu een versie ontwikkeld voor de mens, die we graag zo snel mogelijk willen uittesten.”

Professor Prausnitz voegt er nog aan toe dat de patch een enorm positieve invloed kan hebben op de volksgezondheid. “Een anticonceptiepleister die makkelijk aan te brengen is en langdurig beschermt is vooral in landen waar vrouwen beperkte toegang hebben tot de gezondheidszorg een absolute vooruitgang.”