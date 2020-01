Wetenschappers ontdekken waarom sommige cosmetica huidirritatie veroorzaken TVM

07 januari 2020

12u11 0 Fit & Gezond Een bepaald molecule in de huid zou de reden kunnen zijn waarom sommige producten zoals zeep en shampoo irritatie kunnen veroorzaken. Dat stellen onderzoekers van de Columbia-universiteit in New York. De ontdekking zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat huidirritatie voorkomen en zelfs opgelost kan worden.

Professor Annemieke de Jong van de Columbia-universiteit en haar collega’s wilden met hun onderzoek uitzoeken waarom bepaalde allergenen in parfums, tandpasta en gezichtscrèmes net een immuunreactie (het immuunsysteem dat reageert op stoffen waar het niet tegen kan, nvdr.) veroorzaken in de vorm van huidirritatie.

Na een reeks testen met menselijke huidcellen ontdekten de onderzoekers dat bepaalde veelvoorkomende chemicaliën in producten, waaronder balsem uit Peru en farnesol, in staat waren zich te binden aan CD1a, een molecule op de opperhuid. Normaal gezien worden zulke kleine chemicaliën niet opgemerkt oor het immuunsysteem, maar door de binding met het molecule komt daar verandering in.

De T-cellen in het immuunsysteem gaan deze reactie dan als vreemd beschouwen en een immunologisch mechanisme in gang zetten in de vorm van een ontstekingsreactie. Telkens als de huid in contact komt met dat ene specifieke product, is er een ontstekingsreactie. Uiterlijk vertaalt zich dat in roodheid, zwelling, jeuk en blaasjes met vocht of papels. De Jong en haar team ontdekten meer dan 10 chemicaliën die T-cellen activeren door CD1a.

Mogelijke strategie

Omdat de studie enkel werd uitgevoerd in een lab en niet op mensen, waarschuwt de Jong dat “we voorzichtig moeten zijn met te stellen dat deze reactie bij alle allergische patiënten voorkomt.” Toch kan deze ontdekking in de toekomst leiden tot een mogelijke strategie om huidirritaties een halt toe te roepen.

Voorlopig is de enige remedie om huidirritatie tegen te gaan namelijk de stof in kwestie uit je verzorgingsroutine bannen. Een gebruikstest (7 à 10 dagen wat van een bepaald product in je elleboogplooi smeren, nvdr.) én verschillende bezoekjes aan de dermatoloog brengen om uit te zoeken op wel bepaald component je reageert, zijn dan nodig.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Science Immunology.