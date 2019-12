Wetenschappers ontdekken nieuwe manier om sneller gewicht te verliezen NA

05 december 2019

07u46

Bron: Medical Express 3 Fit & Gezond Het mechanisme in je hersenen dat ervoor zorgt dat je je lichaamstemperatuur op peil blijft, kan je ook helpen om sneller gewicht te verliezen. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie bij muizen van enkele wetenschappers van het onderzoeksinstituut Scripps Research.

“Tot 50% van de calorieën die we op een dag eten, wordt omgezet naar energie om de lichaamstemperatuur te regelen”, steekt professor Bruno Conti die de studie leidde, van wal. “Maar als voedsel schaars is, passen zoogdieren zich daaraan aan door ook hun temperatuur te verlagen, hun energieverbruik te verminderen en zo het verlies van lichaamsgewicht te beperken.”

Sommige diersoorten gaan zelfs in volledige winterslaap om hun energieverbruik zo laag mogelijk te houden als er weinig voedsel te vinden is. Als mens is dat helaas ietsje moeilijker, maar wie dieet, ervaart net zoals andere zoogdieren een lagere lichaamstemperatuur. En dat maakt het moeilijker om af te vallen tijdens een dieet. “Het is een soort van overlevingsmechanisme”, vertelt Conti. “Je lichaam zegt: als we zo weinig voedsel vinden, is het beter om vandaag energie te sparen en morgen opnieuw op zoek te gaan naar voedsel, waardoor je dus minder makkelijk afvalt.”

Receptor

Van een bepaalde receptor is bekend dat hij een belangrijke rol speelt zowel bij het reguleren van de lichaamstemperatuur als van de voeding, namelijk de kappa-opioïdereceptor. Het team van Conti vroeg zich af, of mensen net meer zouden afvallen als die specifieke receptor geblokkeerd wordt. Dan zou de lichaamstemperatuur immers niet naar beneden gaan, zelfs als het voedsel beperkt wordt.

Om dat te achterhalen, observeerden de wetenschappers twee groepen magere muizen die al 6 weken caloriearm aten. Een groep kreeg een medicijn om de specifieke receptor te blokkeren, de andere niet. Wat bleek? De controlegroep, die het medicijn dus niet kreeg, had zich aangepast aan het nieuwe dieet waardoor ze geen gewicht meer verloren. De experimentele groep vertoonde daarentegen niet alleen een hoger energieverbruik maar verloren ook 6% extra gewicht. “Toen we de receptor blokkeerden, verlaagde hun lichaamstemperatuur niet én verloren ze meer lichaamsgewicht.”

Bij een andere test verdubbelde bijna het gewichtsverlies als de receptor geblokkeerd werd. Mochten de dieren zoveel eten als ze wilden, was er echter geen effect op de lichaamstemperatuur en dus ook geen gewichtsverlies. “Dat is belangrijk”, vertelt Conti. “Nu weten we immers dat een medicijn om die receptor te blokkeren zowel werkt bij magere als zwaarlijvige muizen, maar dat het alleen een positief effect heeft op het gewicht als de dieren op dieet zijn.”

In de toekomst wil Conti kijken of het ook kan omgezet worden naar een geneesmiddel voor mensen.