Wetenschappers beschrijven hoe een 'normale' vagina eruitziet Liesbeth De Corte

11 juli 2018

15u06

Dames, laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft zichzelf toch al eens grondig bestudeerd dààr vanonder. Maar de kans is groot dat dat de enige vulva is die je ooit met eigen ogen hebt gezien. Toch nieuwsgierig? Wacht dan even voor je aan een gênante zoektocht op Google begint, want wetenschappers zijn nagegaan hoe het vrouwelijke geslachtsorgaan er normaal gezien uitziet.

Het antwoord zou je wel eens kunnen verrassen: er bestaat niet zoiets als een normale of gemiddelde vagina. In het vakblad British Journal of Gynaecology schrijven de onderzoekers dat vulva's net als sneeuwvlokjes zijn. Klinkt poëtisch, maar eigenlijk bedoelen ze dat elke vulva uniek is. Je zal er dus nooit twee identiek dezelfde tegenkomen.

Om tot die conclusie te komen, hadden ze aan 650 vrouwen tussen 15 en 84 jaar gevraagd of ze hun meest intieme zone in kaart mochten brengen. Daarmee is het de grootste studie rond vagina's die ooit werd uitgevoerd. Een kleine kanttekening is dat er enkel en alleen blanke dames werden onderzocht. Maar wij hebben zo'n vermoeden dat de variëteit nóg groter was geweest als er ook vrouwen met een andere huidskleur aan het onderzoek hadden meegewerkt.

Deze studie mag ietwat onnozel lijken, maar is belangrijker dan je denkt. Veel vrouwen voelen zich immers onzeker over hun vagina, of beter gezegd: vulva. Dat bleek een aantal maanden geleden nog uit de vagina-enquête die nina.be samen met Goedele Liekens liet uitvoeren. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen (55%) vindt haar vagina maar een lelijk lichaamsdeel. 1 op de 5 vrouwen schaamt zich voor haar vagina tijdens het vrijen en maar liefst 20% zou haar vagina laten verfraaien als plastische chirurgie gratis was.

Nochtans vinden 9 op de 10 mannen het net wel een mooi onderdeel van het vrouwelijk lichaam. Bij deze is dus nog eens bevestigd dat vrouwen zich nergens zorgen om moeten maken. Knoop het in jullie oren!