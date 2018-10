Wetenschappelijk bewezen: dit gaat er door je hoofd wanneer je op restaurant een gerecht moet kiezen Valérie Wauters

08 oktober 2018

14u02

Bron: Metro
Fit & Gezond
Je bent je misschien al wel bekend met de keuzeparadox: hoe meer opties we hebben om uit te kiezen, hoe moeilijker het maken van een keuze wordt én hoe kleiner de kans dat we achteraf tevreden zijn met onze beslissing.

Hetzelfde geldt voor de keuzes die we moeten maken voor een gerecht wanneer we op restaurant zitten. Hoe uitgebreider het menu, hoe langer we ook twijfelen over wat we zullen bestellen.

Een studie van Caltech (California Institute of Technology, nvdr.) ging dieper in op wat er in ons hoofd omgaat wanneer we een keuze moeten maken. Hiervoor werd er aan vrijwilligers gevraagd om een reeks foto’s van landschappen te bekijken, en te kiezen welke van de foto’s er achteraf op bijvoorbeeld een tas of T-shirt geprint mocht worden.

Tijdens het onderzoek kregen de proefpersonen een serie van 6, 12 of 24 verschillende foto’s voorgelegd. Tijdens het maken van hun keuze werd hun hersenactiviteit gemonitord door middel van een functionele magnetische resonantiebeeldvorming machine (fMRI).

De gebieden waar de meeste activiteit plaatsvond tijdens het maken van de keuze waren in de cortex anterior cingulante en het striatum. Respectievelijk de delen van ons brein waar we kosten-baten analyses maken en het deel dat verantwoordelijk is voor het bepalen van de waarde van iets.

Hoewel de keuzeparadox zou doen vermoeden dat de vrijwilligers het het makkelijkst hadden bij het kiezen uit de reeks van zes foto’s, ontdekten de onderzoekers dat de activiteit in de twee hersenregio’s het hoogst was wanneer ze werden geconfronteerd met 12 opties om tussen te kiezen. Bij een menu met maar zes opties zou je immers het gevoel kunnen krijgen dat je niet genoeg keuze had, terwijl 24 verschillende gerechten een eerder overweldigend effect hebben op ons brein.

De onderzoekers zijn echter weigerachtig om 12 keuzeopties als het absoluut magische getal te benoemen. “Voor de meeste mensen ligt het ideale aantal opties ergens tussen de 8 en de 15”, klinkt het.