Wetenschappelijk bewezen: deze work-out doet wonderen voor je ochtendhumeur en je conditie

13 augustus 2018

Bron: Bustle 2 Fit & Gezond Ben jij ook zo iemand die een keer of drie op de snooze-knop duwt voor je uiteindelijk uit bed rolt? Dan kunnen we van de veronderstelling uitgaan dat jij niet het type bent voor een vroege work-out. Toch heeft zo’n sportsessie bij het ochtendgloren heel wat voordelen.

We horen het je al mompelen: ‘neen, ik heb helemaal geen tijd voor een sportsessie zo vroeg in de ochtend’. Maar wat als we je vertelden dat deze wetenschappelijke (ja, echt!) work-out maar zeven minuten van je tijd in beslag neemt? Dat is amper 1 keer minder op snooze drukken en nog 2 minuten overhebben voor een supersnelle douche achteraf.

De wetenschappelijke 7 minuten work-out zorgt er niet alleen voor dat je fit en monter aan je dag begint, maar biedt ook een alternatief voor dat dagelijkse uurtje zwoegen in de fitness. Uit onderzoek blijkt immers dat dit een uiterst efficiënte manier van sporten is. Je hartslag wordt de hoogte in gejaagd en tijd om te rusten tussen de oefeningen is er amper. Beide factoren zorgen ervoor dat je sneller een sportieve vooruitgang boekt. Bovendien toont onderzoek van de McMaster Universiteit in Hamilton, Ontario, aan dat een paar minuten trainen op je maximale capaciteit ervoor zorgt dat er moleculaire veranderingen ontstaan in je spieren, vergelijkbaar met wat er gebeurt als je ettelijke uren lopend of fietsend doorbrengt.

Goed om weten bij dit type van intervaltraining: zorg ervoor dat je spiergroepen altijd afwisselt, om ze een korte rustpauze te gunnen tussen de verschillende oefeningen. Een onlinevideo volgen garandeert je dat je oefeningen die de spieren in je bovenlichaam trainen afwisselt met oefeningen voor het onderste deel van je lichaam. Wat betreft de intensiteit van deze work-out: om maximale effecten te krijgen train je best op 80% van je maximale capaciteit. Een lekker rustige work-out wordt het dus niet, maar wel eentje die je veel resultaat oplevert in korte tijd.