Wespen extra actief deze periode: hoe voorkom je dat je wordt gestoken? En wat als het toch gebeurt?

Fit & Gezond

Wespen zijn ongenode gasten in de zomer. Ze laten zich maar moeilijk verjagen op het terras of als je in de tuin zit. Bovendien kunnen ze lelijk steken. Zo’n wespensteek kan gevaarlijk zijn als je er allergisch op reageert, als je ter hoogte van mond of keel wordt gestoken of meerdere keren. Afgelopen vrijdag overleed een 65-jarige vrouw uit Steenokkerzeel nadat ze thuis werd aangevallen door wespen. Hoe gevaarlijk zijn wespen eigenlijk? Wat moet je doen direct na een wespensteek? En hoe voorkom je dat je wordt gestoken?