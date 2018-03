Werken van die luchtzuiverende plantjes echt? (en andere oplossingen voor een fris huis) Eva Van Driessche

18 maart 2018

Het was de laatste tijd weer volop in het nieuws: we ademen ons letterlijk ziek omdat de luchtkwaliteit buiten zo belabberd is. En blijkbaar is het binnenshuis al niet veel beter . Daarom verkopen plantenwinkels heel slim steeds vaker 'luchtzuiverende' plantjes. Maar werkt dat echt?

Zet er genoeg

"Ja, planten kunnen de lucht in huis zuiveren, maar je moet er dan wel heel veel zetten." zegt Sofie Vertongen van The Plant Corner en webshop Phyt. "Je zou er al 80 kleintjes in huis moeten halen of een drietal hele grote, zoals een palm." Planten zetten CO2 om in zuurstof, kunnen fijnstof aan hun bladeren binden, verhogen de luchtvochtigheid én ze nemen via hun bladeren giftige stoffen op waardoor ze zuiverend werken. NASA bevestigde dit al met onderzoek in 1989: planten zuiveren de lucht van ongezonde stoffen zoals benzeen, formaldehyde, trichloorethyleen. Maar ze kunnen dat niet voor een hele ruimte doen. Je hebt er dus behoorlijk wat nodig om een hele living te zuiveren. Voor een kamer van 30 vierkante meter heb je acht kleine of twee grote planten nodig.

Slimme marketing

"Er zijn planten die iets meer zuiverend werken dan andere, maar dat verschil is eigenlijk amper voelbaar.", zegt Sofie. Slimme marketing dus, als er op jouw hip plantje staat dat het een detoxkampioen is. "Klopt, dat zou je eigenlijk op alle planten kunnen zetten!", lacht Sofie terwijl ze ook hun versie van het detoxplantje aan me toont. "Maar deze is wél mooi."

Het is wel zo dat sommige planten dus beter zuiveren als je ze onder de loep neemt, maar of dat dan ook in je huiskamer opmerkelijk betere resultaten oplevert, is maar de vraag. Het kan geen kwaad om zo'n speciaal plantje te kopen, maar ook doodgewone planten zoals varens, sanseveria's of graslelies werken perfect.

Maar planten redden het niet alleen

De hoeveelheid vuile stoffen in onze lucht kan helaas niet helemaal geneutraliseerd worden door groen in huis. Zo krijg je je huis zo fris mogelijk:

- ventileer elke dag

- zet de ramen aan de achterkant open en niet aan de straatkant

- gebruik ecologische poetsproducten

- gebruik geen luchtverfrissers of teveel geurkaarsen

- gebruik ALTIJD de afzuigkap als je kookt

- let op ecolabels en veiligheidslabels als je je interieur vernieuwt. Vooral bij vloeren en verf kan dit een groot verschil maken (die geven tot jaren later nog schadelijke stoffen af) Koop verf op water- of acrylaatbasis, zeker voor de kinderkamer

- zuiver de lucht met etherische olie, zoals grove den