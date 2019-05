Werelddag Zonder Tabak: de beste gratis apps om te stoppen met roken MV

31 mei 2019

12u23 100 Fit & Gezond Het is een open deur intrappen, want dat roken ongezond is, is ondertussen algemeen bekend. Toch blijft het niet evident voor mensen om te stoppen. Vandaag is het Werelddag Zonder Tabak en daarvoor zetten we de beste apps om te stoppen eens op een rij.

Dat je kanker krijgt van roken, gele tanden en handen en nog veel meer andere enge zaken is geweten. Maar de positieve effecten die terug naar boven komen wanneer je effectief gestopt bent, worden wel eens vergeten. Zo kan je na een tijd terug beter ruiken en proeven, gaat het met je conditie de goede kant op en spaar je nog een pak geld uit ook.

48 uur nadat je die laatste sigaret rookte, zijn de meeste nicotinerestanten al uit jouw lichaam verdwenen en gaat je smaak en reukzin er ferm op vooruit. Daarnaast is er uiteraard ook een niet te onderschatten financieel effect in je voordeel. Je moet zelf maar eens uitrekenen hoeveel je per maand uitspaart door niet telkens weer naar die sigarettenautomaat of nachtwinkel te moeten. Daarnaast zal een maand later je bloedsomloop sterk zijn verbeterd.Nog eens twee maanden later zal ook jouw longcapaciteit met 10 procent zijn toegenomen. En die pijnlijke hoestbuien zullen dus ook afnemen.

Voor de échte volhouders is er na tien jaar zonder sigaret een halvering van de kans op longkanker. Doe er nog eens 5 jaar bij en je behoort ook niet meer tot de risicogroep voor hartaandoeningen. Alleen maar voordelen toch? Waar wacht je nog op? Een hulpje nodig, doe dan een beroep op je smartphone en download een van deze gratis apps, waardoor het stoppen stukken gemakkelijker wordt.

1. Tabakstop

De tabakstop-app is volledig Belgisch. Een extra duwtje in de rug nodig? Dit is de app voor jou. Elke nieuwe bezoeker krijgt een 'waar of niet waar-vraag' bij het openen van de app, zodat je zelf een ware tabakstop-expert kan worden. Op je profiel kun je bekijken hoeveel dagen je rookvrij bent, hoeveel levensjaren je al gewonnen hebt, hoeveel zwaarder je portemonnee werd ... Je wordt overspoeld met motiverende boodschappen en krijgt badges om je motivatie op pijl te houden.

Beschikbaar voor Android.

2. SmartStop

SmartStop is een programma dat zich richt op jonge rokers, van 14 tot 20 jaar. Het werkt via een 'buddy' systeem. Je stopt dus niet alleen, maar met een andere roker, daarnaast krijg je ook begeleiding van een expert en mag je extra steun van de app verwachten tijdens het stoppen. Ook kan je in contact komen met andere jongeren die proberen te stoppen en hen tips sturen, of gewoon wat meer kennis opsteken in de quiz over roken.

Beschikbaar voor zowel IOS als Android.

3. Quit Genius

Duizenden rokers gebruikten deze app om sigaretten voorgoed gedag te zeggen. Deze app biedt een persoonlijk plan aan, dat getest is door professionals. De therapie is leuk en gemakkelijk vol te houden met video's, audio sessies en interactieve oefeningen. Je krijgt dagelijkse trofeeën, badges en houdt op een gemakkelijke manier je verwezenlijkingen bij. Daarnaast zijn er geen vervelende advertenties.

Beschikbaar voor zowel IOS als Android.

4. LIVESTRONG MyQuit Coach

Een echte coach nodig die je zegt wat je moet doen? Dan is dit de app voor jou. Deze virtuele coach gaat je helpen door een moeilijke periode. Je kan de keuze maken tussen meteen stoppen of geleidelijk aan. De app houdt bij hoeveel je rookt en hoe vaak je naar nicotine snakt. Je kan reminders zetten, doelen instellen en persoonlijke motivatiesteuntjes in je agenda plannen.

Beschikbaar voor IOS.

5. Quit Smoking: Cessation Nation

Groepsgevoel verzekerd bij deze! In de vorm van een spel raak je van je verslaving af. Zin om te roken? Open de app en speel een spelletje met allemaal ex-rokers. Daarnaast gaat de app ook bekijken hoeveel geld je aan het besparen bent en hoe je lichaam erop vooruitgaat.

Beschikbaar voor Android.

6. QuitNow!

Is geld voor jou dé motivatie om sigaretten vaarwel te zeggen? QuitNow focust op het geld dat je bespaart wanneer je stopt. Je kan chatten met andere ex-rokers en krijgt op die manier een goede portie steun. De app is beschikbaar in 44 talen en bezorgt je in no-time een gigantisch sociaal netwerk.

Beschikbaar voor zowel IOS als Android.