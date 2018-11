Wereld Diabetes Dag: hét antidiabetesprogramma om jezelf beter te maken Nathalie Tops Nele Annemans

14 november 2018

15u03

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Diabetes: 650.000 Belgen lijden eraan, en nog eens de helft loopt ermee rond zonder het te weten. Het aantal mensen met diabetes is in de afgelopen decennia bovendien meer dan verdubbeld, zeker type 2 diabetes die vaak samenhangt met een ongezonde levensstijl. Gelukkig is de tijd dat bij diabetes een streng dieet aanbevolen werd voorbij. Met een paar kleine aanpassingen kom je al een heel eind.

Tip 1: Extra aandacht voor koolhydraten

In een gezonde diabetesvoeding is wel extra aandacht nodig voor de hoeveelheid ingenomen koolhydraten en de spreiding ervan tijdens de dag. Tegelijk zijn ook de hoeveelheid en het soort vetten en de voedingsvezels van belang. Eveneens is het belangrijk te letten op de energie-inname. Een te hoge inname van koolhydraten zal bij een positieve energiebalans immers leiden tot gewichtstoename. Maar de ‘verpakking’ speelt ook een rol: vooral vloeibare producten rijk aan vrije suikers - zoals frisdranken of fruitsappen - worden, omdat ze minder verzadigend werken, gemakkelijk in grote hoeveelheden ingenomen en worden bovendien snel verteerd. Ook de koolhydraten uit koeken, gebak, snoep ... dragen bij tot een overmatige calorie-inname. Voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan voedingsvezels zoals groenten, fruit en peulvruchten geven langer een vol gevoel. Ook volkoren graanproducten en aardappelen zijn een bron van vezels, wat een voordeel biedt naar verzadiging en snelheid van stijging van de bloedsuikerspiegel. Maak dus slimme keuzes in de keuken!

Tip 2: Beweeg meer en zit minder lang stil

Bewegen is voor iedereen goed, maar zeker voor type 2 diabeten een must. Bewegen verbetert de stofwisseling en insulinegevoeligheid. Het verlaagt bovendien de glucosewaarden en zorgt ervoor dat je je energieker voelt. Meteen fanatiek gaan hardlopen hoeft niet per se: je dagelijks halfuurtje beweging kan je eveneens invullen met wandelen, fietsen of joggen. Een duwtje in de rug nodig? Toestellen die je vooruitgang meten - denk aan een stappenteller - houden je gemotiveerd. En onthoud: zitten is het nieuwe roken.

Tip 3: Liever een glaasje minder

Een goed glas is echt niet verboden als je diabetes hebt, maar je dient wel enkele zaken in acht te nemen. Ten eerste leveren alcoholische dranken veel energie. Veel of regelmatig drinken is dan ook slecht voor het gewicht. Bovendien zal alcohol door specifieke inwerking op de lever de eigen suikeraanmaak bemoeilijken. Hierdoor kan tot enkele uren na de alcoholinname een onverwachte bloedsuikerdaling ontstaan. In likeuren, zoete aperitieven, bieren en tal van andere dranken zit behoorlijk wat suiker. Die veroorzaken een snelle bloedsuikerstijging, die niet samenvalt met de bloedsuikerdaling veroorzaakt door de aanwezige alcohol. Betere alternatieven zijn champagne of schuimwijn ‘brut’, rode en droge witte wijn of droge sherry. Ook alcoholvrije bieren drink je liever met mate. Het alcoholpercentage mag dan beduidend lager zijn, ze bevatten nog steeds heel wat koolhydraten.

Tip 4: Werk aan je gewicht

Te veel vetweefsel vergroot de kans op diabetes, vooral als dat vet in de buik zit. Verlies van vet maakt de kans veel kleiner dat je diabetes krijgt en het verbetert ook de bloedglucose bij mensen die al diabetes hebben. Door het bepalen van je body mass index (BMI) krijg je op een eenvoudige manier een idee of je een gezond gewicht hebt. Daarnaast geeft vooral je buikomtrek een goed beeld van je gezondheidstoestand.

Tip 5: Stop met roken

Voor wie al diabetes heeft, is het extra belangrijk om het roken te laten. Roken versterkt alle gezondheidsrisico’s die gekoppeld zijn aan diabetes. Als je diabetes hebt, zijn de schadelijke effecten van roken immers veel meer uitgesproken. Het is alsof je dubbel zo veel zou roken: het schadelijke effect van een half pakje sigaretten bij diabetes komt overeen met dat van een volledig pakje bij iemand die geen diabetes heeft.

Tip 6: Laat je ondersteunen

Type 2 diabetes is een chronische ziekte die een strikte opvolging vereist. Gelukkig sta je er niet alleen voor. De diabeteszorg is in België zeer sterk uitgebouwd en je kan rekenen op de steun van verschillende zorgverleners. De huisarts vormt de eerste schakel.