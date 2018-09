Wereld Anticonceptie Dag: wat is de beste anticonceptie voor jou? Sophie Vereycken

26 september 2018

Net bevallen? Je maandstonden uitstellen? Met of zonder hormonen? Of wil je eindelijk van die hormonale migraine af? Doe hier de test op te bepalen welke anticonceptie jou op het lijf geschreven is.

Ieder (vrouwen)lichaam is anders. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we ook op vlak van anticonceptie andere noden hebben. Maar tegenwoordig is er zoveel keuze, dat het moeilijk is om te bepalen wat nu echt bij jou past. Deze beslissingsboom helpt alvast een handje.

Wat je zeker moet weten:

Het mannencondoom is een anticonceptiemiddel zonder hormonen dat zowel tegen zwangerschap als soa's beschermt. Wél moet je eraan denken bij de start van de vrijpartij.

Ook hormoonvrij is het koperspiraaltje. Deze wordt in de baarmoeder geplaatst en zal niet alleen de werking van zaadcellen remmen, maar ook innesteling voorkomen. Het koperspiraaltje dien je om de vijf jaar te laten vervangen. Belangrijk om te weten is dat het moeilijk te voorspellen is wanneer en of je nog zal menstrueren.

De bekendste hormonale anticonceptie is ongetwijfeld de gecombineerde pil. Die dankt zijn naam aan de combinatie van progestageen en oestrogeen. Je moet er wel aan denken om de pil elke dag in te nemen (behalve tijdens je stopweek). Wil je eens een week je regels niet? Dan kan je de pil doornemen.

Een andere pil is de minipil of ook wel oestrogeenvrije pil. Deze bevat enkel progestageen en moet je continu innemen (dus geen stopweek). Bij veel vrouwen blijft de menstruatie uit, al hou je er best rekening mee dat het kan gebeuren dat je wél nog bloedingen krijgt. Deze pil is veilig wanneer je borstvoeding geeft, maar je moet ze wel telkens op hetzelfde tijdstip innemen, wat het minder geschikt maakt als je vergeetachtig bent.

De prikpil is in feite helemaal geen pil maar een injectie. Vier keer per jaar ga je langs voor een prikje, en vervolgens wordt de eisprong 3 maanden lang geremd. Deze pil bevat enkel progestageen. Bij de meeste vrouwen blijft de menstruatie uit.

Ook bij het hormoonspiraaltje of het hormoonstaafje hoef je niet langer ergens aan te denken. Beide bevatten enkel progestageen en dien je om de 3 (of 5 in het geval van een Mirena- of Kyleenaspiraal) te vervangen. In de meeste gevallen blijven de maandstonden volledig uit. Het belangrijkste verschil is dat het staafje in de arm geplaatst wordt, terwijl het spiraaltje zich in de baarmoeder bevindt.

De hormoonpleister en maandelijkse ring werken beide op basis van progestageen en oestrogeen. Bij de ring worden deze via de vaginawand in het bloed toegediend, terwijl de pleister via de huid actieve stoffen vrijgeeft.