Welke vegetarische voedingsmiddelen gebruik je om van een suikerverslaving af te geraken? Pascale Naessens beantwoordt al je vragen (deel 10)

“Het is niet omdat het vegetarisch is, dat het gezond is. Cola is ook veganistisch, en niet alle vleesvervangers zijn gezond.” Pascale Naessens heeft duidelijk advies om ook als je vegetarisch of vegan goede en gezonde keuzes te maken. Tijdens de Puur & Lichter challenge beantwoordt Pascale dagelijks vragen van onze lezers en stelt ze een menu samen. Vandaag gaat ze in op de volgende vragen:

1. Is het gezonder om geroosterde noten bij het ontbijt te eten?

2. Het fruitontbijt lukt me niet elke ochtend. Zijn er nog andere opties?

3. Zijn boekweit, quinoa en amarant ook snelle koolhydraten?

4. Wat is jouw advies over vleesvervangers?

5. Welke vegetarische voedingsmiddelen gebruik je best om van een suikerverslaving af te geraken?

1. Waarom rooster jij noten om bijvoorbeeld te eten bij het ontbijt? Ik eet die altijd naturel. Is het gezonder om geroosterde noten te eten?

Ik eet meestal een fruitontbijt met gemengde noten en zaden, hierbij rooster ik de noten niet. Om variatie te brengen in de smaken en gerechten, kan het zijn dat ik al eens noten rooster. Rauwe noten zijn zonder twijfel puurder, maar een afwisseling kan zeker geen kwaad.

2. Het fruitontbijt lukt me niet elke ochtend. Zijn er nog andere opties die snel klaar kunnen zijn, gezien de ochtendspits?

Je kan het fruitontbijt gerust vervangen door iets anders. In mijn boeken vind je veel leuke en makkelijke recepten voor het ontbijt. Ook in mijn nieuwe boek.

3. Zijn boekweit, quinoa en amarant ook snelle koolhydraten?

Boekweit, quinoa en amarant zijn pseudogranen, ze bevatten geen gluten. Als je ze ongeraffineerd eet, geven ze traag hun koolhydraten af. Maar dat geldt voor de meeste granen. Als je bijvoorbeeld spelt als graankorrel eet, verwerkt in een salade, is het ook een traag koolhydraat. Het is door granen te bewerken, door ze te malen tot meel, dat we er snelle koolhydraten van maken.

Je kijkt best naar het feit of een pseudograan al dan niet bewerkt is. Hoe minder bewerkt, hoe beter

In de graankorrel zitten de koolhydraten verpakt in de cellen en tussen de vezels. Je lichaam moet dus moeite doen om bij de suikers te geraken, dat proces verloopt eerder traag. Eet je echter brood - altijd gemaakt van gemalen meel -, dan liggen de suikers vrij en worden deze sneller opgenomen door je lichaam.

Je kijkt dus best naar het feit of een pseudograan al dan niet bewerkt is. Hoe minder bewerkt, hoe beter. Op het internet kun je makkelijk de glycemische index vinden van een koolhydraat. Dat is een maat die aangeeft hoe snel suikers worden afgegeven. Hoe lager dat getal, hoe beter.

4. Wat is jouw advies over vleesvervangers? Er zijn nogal wat recepten met vlees/wild en dat is iets wat ik persoonlijk niet graag lust.

Vleesvervanger? Ik vind de naam op zich al verschrikkelijk. Als je geen vlees wilt eten, dan ga je toch ook niet op zoek naar vleesvervangers? En wat bedoel je met vleesvervangers? Dat is een zeer ruim begrip. Het is niet omdat het vegetarisch is, dat het gezond is. Cola is ook veganistisch, en niet alle vleesvervangers zijn gezond.

Voor mij vertrekt gezonde voeding, of het nu low carb, vegan of keto is, vanuit echte volwaardige voeding. Met andere woorden: voeding die niet of minimaal is bewerkt.

De grote uitdaging voor veganisten is om genoeg volwaardige eiwitten binnen te krijgen. Ga dus op zoek naar gezonde ingrediënten die ook veel eiwitten leveren

De grote uitdaging voor veganisten is om genoeg volwaardige eiwitten binnen te krijgen. Ga dus op zoek naar gezonde ingrediënten die ook veel eiwitten leveren, die passen binnen jouw eetstijl (vegan of vegetarisch). Daarom is het belangrijk om kennis van voeding op te doen als je voor een vegetarische en zeker vegan lifestyle kiest.

Seitan is in ieder geval een goede bron van eiwitten en het is vegetarisch. Het wordt gemaakt van graan-eiwitten. Let op, seitan bevat dus veel gluten, mocht je daar een probleem mee hebben. Seitan heeft ook een lange en rijke geschiedenis, die begint in het Oosten. Net zoals tofoe, ook een goede bron van plantaardige eiwitten.

Het probleem met deze twee ingrediënten is dat ze in hun pure vorm niet zo goed in de smaak vallen in het Westen. Daarom worden deze vaak sterk bewerkt door de voedingsindustrie, om er toch maar een smaak in te krijgen die we wel graag lusten. Maar hoe meer bewerkt, hoe minder gezond.

Nog andere bronnen van plantaardige eiwitten zijn: noten, zaden, quinoa, peulvruchten, maar ook in groenten zitten eiwitten.

5. Welke vegetarische voedingsmiddelen gebruik je best om van een suikerverslaving af te geraken?

Als je kiest voor een meer veganistische levensstijl, zul je automatisch meer koolhydraten eten, zoals kikkererwten, zoete aardappelen, linzen... Dit zijn allemaal complexe koolhydraten. Of met andere woorden: zetmeel. Zetmeel is niets anders dan lange ketens van glucose, dus lange ketens van suikermoleculen. Zetmeel is dus eigenlijk een verborgen bron van suikers. En dat zien veel mensen over het hoofd. Complexe koolhydraten (zetmeel) worden doorgaans als gezonde koolhydraten gepromoot, maar dat is enkel het geval als je lichaam geen problemen heeft met koolhydraten (= suiker en zetmeel).

Als je een suikerverslaving hebt, is een veganistische keuken die rijk is aan (complexe) koolhydraten geen goede keuze

Dus als je een suikerverslaving hebt, is een veganistische keuken die rijk is aan (complexe) koolhydraten geen goede keuze omdat je net veel suikers (zetmeel) blijft eten. Wil je van je suikerverslaving af geraken, dan kun je best minder suiker/zetmeel eten.

Om diezelfde reden ben ik low carb gaan eten. Het is natuurlijk aan jou om de keuze te maken die het best past bij jouw lichaam en jouw idealen, en daarin de balans te vinden.

