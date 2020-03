Koolhydraten zijn de belangrijkste brandstof tijdens inspanningen. Vermits ze maar in beperkte hoeveelheden opgeslagen worden in het lichaam, moet je ze aanvullen tijdens je training of wedstrijd. In energiegels en dranken worden enkelvoudige koolhydraten zoals glucose gebruikt. Dat zijn snelle suikers die dus ook snelle energie leveren.

“Zodra ik 15 km liep, ben ik gels beginnen testen”, zegt Angélique. “Ik gebruik 6D omdat ik mij daar het best bij voel. Die gels zijn heel vloeibaar. Ik vind het niet aangenaam als de vloeistof papperig aanvoelt in de mond. Maar dat is persoonlijk. Om de drie kwartier neem ik een gel en dan krijg ik een energieboost. Dat werkt dus echt. Je moet er wel op oefenen, want het is niet evident om dat door te slikken tijdens het lopen. Het is ook belangrijk om voor de wedstrijd te testen op welke gels je maag goed reageert, zodat je dan niet voor verrassingen komt te staan.”

Geen zure drank

Ook sportdranken zijn efficiënt om je energie tijdens lange trainingen op peil te houden. Een goede sportdrank bestaat uit water, elektrolyten en koolhydraten.

Elektrolyten verlies je tijdens het zweten en moeten dus ook weer aangevuld worden. Het voornaamste mineraal is natrium. Dat zorgt ervoor dat water beter wordt vastgehouden en dat het dorstgevoel wordt gestimuleerd. Een goede sportdrank bevat tussen 400 en 1.100 mg natrium per liter.

Als je veel sportdrank gebruikt, kies je dus het best voor een neutrale pH. Je herkent zure sportdranken aan de smaak en aan de toevoeging van citroenzuur

De hoeveelheid koolhydraten verschilt van drank tot drank. Een kwalitatieve isotone sportdrank bestaat hoofdzakelijk uit maltodextrine. Die wordt verder aangevuld in een verhouding van 2:1 met glucose, sucrose en/of fructose. Ook de pH of de zuurtegraad is van belang. Hoe lager de pH, hoe zuurder. Zure drank is nefast voor de tanden. Als je veel sportdrank gebruikt, kies je dus het best voor een neutrale pH. Je herkent zure sportdranken aan de smaak en aan de toevoeging van citroenzuur. Check altijd de ingrediëntenlijst.

“Ik neem de isotone sportdrank van 6D, poeder dat je in water mengt”, zegt Angélique. “Hier zit een smaakje aan en dat vind ik een pluspunt. Ik neem mijn sportdrank mee tijdens het lopen. Het moeilijkste is eigenlijk dat hoe langer je traint, hoe meer je onderweg meeneemt. Het begint met enkel je telefoon, maar nu draag ik al een band rond mijn middel met daarin ook mijn drinkbus en gels. Straks heb ik nog een rugzak nodig!”

SPORTDRANKEN GETEST

Tijdens het sporten is het erg belangrijk om voldoende te drinken. Vanaf 2% zweetverlies ten opzichte van het lichaamsgewicht treedt al een dorstig en vermoeid gevoel op. Bij 4% is er een vermindering van de warmteregulatie en uithoudingsvermogen. Dat resulteert meteen in prestatieverlies. Er zijn drie verschillende soorten sportdranken, legt Move to Cure-voedingsdeskundige Julie Turelinckx, die de populairste sportdranken anayleert, uit:

• hypotone: is ideaal in tropische omstandigheden om het vochtgehalte op punt te brengen en/of te houden vóór een wedstrijd. Bevat minder koolhydraten en is ideaal in tropische temperaturen.

• isotone: wordt snel opgenomen, geeft snel energie en herstelt de vochtbalans. Deze drank geeft het minste last op maag- en darmproblemen.

• hypertone: bevat meer koolhydraten dan isotone sportdrank en dient dus als energieleverancier. Wordt vooral gebruikt in koude omstandigheden waarbij weinig vocht kan opgenomen worden. Het nadeel is het grote risico op maag- en darmproblemen en tandbederf door geconcentreerde suikerinname.

1. Isotone sportdrank 6D sportsnutrition

Per portie: 128 kcal, 32 g koolhydraten, 1,14 g zout

€32 voor 1,4 kg (= 20 porties)

Isotone sportdrank

Plus:

- 2:1 verhouding glucose/fructose

- veel zouten (900 mg/l)

- neutrale pH (beter voor je gebit)

Min:

- door de neutrale pH smaakt deze drank anders, wat wennen is.

Verdict van Julie: door het hoge natriumgehalte is dit een goede isotone sportdrank voor in warme omstandigheden, als je veel zweet of als je veel zouten verliest.

2. Kant-en-klare sportdrank ISO citroen Aptonia



Per flesje: 112 kcal, 28 g koolhydraten, 0,65 g zout, toevoeging van vitaminen en mineralen

€1 per flesje

Isotone sportdrank

Plus:

- Voldoende koolhydraten

Min:

- geen 2:1 verhouding glucose/fructose

- toegevoegde mineralen en vitaminen

- toegevoegde voedingszuren

Verdict van Julie: goedkoop, maar door alle overbodige toevoegingen geen aanrader.

3. Maurten drink mix 320

Per portie: 320 kcal, 79 g koolhydraten, 0,5 g zout

€45,92 voor 14 porties

Hypertone sportdrank

Plus:

- 2:1 verhouding glucose/fructose

- soepel transport van maag naar darm

Min:

- de prijs

- lager zoutgehalte

Verdict van Julie: goede hypertone sportdrank voor lange duurinspanningen, waarbij tot 90 g koolhydraten kan opgenomen worden. Zoute zweters zullen wel extra elektrolyten nodig hebben.

4. Isostar hydrate & perform



Per portie: 148 kcal, 35 g koolhydraten, 0,8 g zout, toevoeging van vitaminen en mineralen

€7,69 per 10 porties

Isotone sportdrank

Plus:

- goede hoeveelheid zout

Min:

- geen 2:1 verhouding glucose/fructose

- veel toevoegde voedingszuren

- erg zoete smaak

Verdict van Julie: schappelijk van prijs, maar geen aanrader bij lange en frequente trainingen door verhoogd tandbederf en geen glucose/fructose verhouding.

5. Sportwater 11 drink

Per flesje: 0 kcal, 0 g koolhydraten, 74 mg natrium/liter

€1 per flesje

Hypotone sportdrank

Plus:

- geen toegevoegde voedingszuren

Min:

- toegevoegde vitaminen en mineralen

- lage hoeveelheid zouten

- kant-en-klaar

Verdict van Julie: te weinig zouten aanwezig voor een goede hypotone sportdrank.

ENERGIEGELS GETEST

Move to Cure-voedingsdeskun­dige Julie Turelinckx analyseert de populairste gels. Een energiegel bestaat uit korte koolhydraten (maltodextrine, glucose, fructose) en levert meteen een snelle energieboost. Een gel is daarom vooral geschikt voor het laatste deel van de wedstrijd, als de eindmeet in zicht is.

1. Isogel 6D sportsnutrition

Per gel: 80 kcal, 20 g koolhydraten.

€2,20 per gel.

Dit zijn ISO-gelletjes, wat betekent dat ze sneller geabsorbeerd worden dan energiegels. Bovendien is het niet noodzakelijk om bij de gelletjes water te drinken. Vaak geven deze gels minder last bij gevoelige personen dan energiegels.

Verdict van Julie: ideaal om te nemen tijdens de inspanning voor atleten die niet kunnen of willen drinken, of bij intensieve inspanningen van één à twee uur.

2. High 5 Energy gel Aqua

Per gel: 95 kcal, 23 g koolhydraten, 0,07 g zout.

€1,90 per gel.

Dit zijn ook ISO-gelletjes, net zoals die van 6D, met dit verschil dat het hoofdbestanddeel hier glucosestroop is, iets wat de kans op maag- en darmproblemen vergroot.

Verdict van Julie: ideaal om te nemen tijdens de inspanning voor atleten die niet kunnen of willen drinken, of bij intensieve inspanningen van één à twee uur. Atleten met een gevoelig maag- en darmstelsel moeten hun inname beperken.

3. Aptonia engery gel

Per gel: 92 kcal, 23 g koolhydraten, 0,06 g zout, toevoeging van vitaminen en mineralen

€0,90 per gel

Deze energiegel bevat niet de vereiste 2:1 verhouding glucose/fructose. Het hoofdingrediënt is glucosestroop, terwijl andere merken gebruik maken van maltodextrine. Glucosestroop verhoogt de kans op maag- en darmproblemen. De toegevoegde mineralen en vitaminen zijn overbodig tijdens een wedstrijd of lange training.

Verdict van Julie: de goedkoopste, maar met te veel onnodige toevoegingen.

4. Maurten gel 100 caf

Per gel: 100 kcal, 25 g koolhydraten, 55 mg zout, 100 mg cafeïne.

€3,92 per gel.

Deze gels bevatten evenveel cafeïne als één kop koffie. Cafeïne heeft als voordeel dat het de alertheid verbetert en pijngevoeligheid vermindert. Nadeel is dat het bij sommige atleten maag- en darmproblemen veroorzaakt.

Verdict van Julie: vanwege de hoge prijs en het hoge cafeïnegehalte enkel te gebruiken tijdens het laatste deel van de wedstrijd voor een fysieke en mentale boost.

5. Energiegel 6D sports nutrition

Per gel: 120 kcal, 30 g koolhydraten, 200 mg

sodium

€2,20 per gel

Bevat de vereiste 2:1 verhouding glucose/fructose. Hierdoor neemt het lichaam meer koolhydraten per uur op. Het grote voordeel van deze gels is de hoeveelheid toegevoegde natrium. Dit is belangrijk voor sporters die veel zweten.

Verdict van Julie: ideaal om te nemen tijdens inspanningen van meer dan twee uur door de combinatie glucose/fructose en om te gebruiken bij warme temperaturen.

