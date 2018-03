Welke sportbeha past bij jouw favoriete sport? MV

30 maart 2018

16u02 0 Fit & Gezond De sportbeha: een absolute must voor iedere vrouw die graag op een borstvriendelijke manier fit wil worden. Tegenwoordig is het aanbod zo uitgebreid dat een mens er haast keuzestress van krijgt. We zochten de ideale beha voor jouw favoriete sport.

Yoga

Fan van pilates en yoga? Dan is dit exemplaar van Reebok iets voor jou! De sportbeha werd speciaal ontworpen om lichte ondersteuning te bieden. Daarnaast voert het materiaal zweet af om je tijdens de work-out koel en droog te houden.

Workout ready van Reekbok, € 27,95, online en in winkels te koop.

Zet 'm op een lopen

Ga jij graag eens een rondje lopen? Dan weet je dat je borsten wat extra steun kunnen gebruiken. De triaction Free Motion van Triumph biedt maximale ondersteuning en gaat niet in de weg zitten bij het maken van bewegingen. Ook een aanrader voor wie daarna nog enkele sit-ups wil doen dus.

Free motion sport BH triaction van Triumph, € 39,95, online en in winkels te koop.

Fitte fitnesser

Zwoeg jij regelmatig in de fitnesszaal? Dan hebben we ook voor jou een perfecte match gevonden. De Pro Classic sportbeha van Nike is de beha voor jou. Een klassieker, maar met een goede reden, geschikt voor groot en klein en voor alle sporten die net iets minder beweging vragen.

Classic strappy NIKE, € 35, online en in winkels te koop.

Tennis

Bij tennis zijn niet alleen je prestaties belangrijk, die outfit wordt minstens even vaak besproken. Met de Shock Absorber Ultimate Fly sla je twee vliegen in één klap: een elegante beha én tip top ondersteuning. Zorgt ervoor dat beweging van alle kanten geremd wordt. Beschikbaar voor zowel grote als minder grote maten.

Ultimate Fly Bra van Shock Absorber, € 56,99, online en in winkels te koop.