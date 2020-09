Welke granola uit de supermarkt is het gezondst? Diëtiste Sanne Mouha test twaalf merken

Granola is volgens velen een gezond ontbijt. Iedereen lijkt er nog altijd van in de ban te zijn: sociale media staan vol met foto’s van ‘granola bowls’. Maar is granola wel gezond? En welke voedingswaarde heeft een portie granola? Diëtiste Sanne Mouha test 12 granola-mixen uit de supermarkt.

Sanne Mouha: “De basisingrediënten van granola zijn haver, noten, zaden en pitten. Soms bevat het ook wat gedroogd fruit of worden andere graansoorten toegevoegd zoals spelt of tarwe. Allemaal gezonde ingrediënten. Maar om van die ingrediënten een granola te maken, is doorgaans een bakproces nodig en wordt er vaak suiker en/of een vetstof aan toegevoegd. Die bewerking zorgt ervoor dat granola crunchy wordt en zijn specifieke smaak krijgt. De hoeveelheid gebruikte toegevoegde suikers en/of vetstoffen bepalen hoe gezond je granola uiteindelijk nog is.”

GROTE GRANOLA TEST

Sandra Bekkari Granola Cashewnoten Pompoenpitten - 10/10

• € 6,99/300 g bij Delhaize

• Ingrediënten: havervlokken, cashewnoten 10%, pompoenpitten 10%, sesamzaad, lijnzaad, zonnebloempitten, amandelen, boekweit, pistachenoten, ei-eiwit, specerijen

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 530. Vetten: 32 g. Koolhydraten: 30 g (waarvan suikers: 0,9 g). Vezels: 10 g. Eiwitten: 21 g. Zout: 0,04 g.

“Dit is een granola van pure ingrediënten, zonder suiker en zonder olie! De caloriewaarde en het vetpercentage mogen dan hoger zijn, dat is ook logisch omdat er heel wat noten, zaden en pitten in verwerkt zijn. Maar dat maakt dit zeker geen slecht product, integendeel. Dit is een gezonde granola met veel vezels! Een portie van 30 gram is voldoende om een evenwichtig, gezond ontbijt samen te stellen.”

Léonie’s Granola Noten Pitten - 10/10

• € 6,49/300 g bij Delhaize

• Ingrediënten: havervlokken, pitten en zaden 20%, noten 15%, agavesiroop

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 484. Vetten: 20 g. Koolhydraten: 44 g (waarvan suikers: 10 g). Vezels: 11 g. Eiwitten: 16 g. Zout: 0,01 g.

“Dit is absoluut een gezonde granola! Een korte ingrediëntenlijst met pure ingrediënten en een beetje agavesiroop — als laatste ingrediënt — om het crunchy te maken. Een beetje suiker kan geen kwaad, zeker niet als het gebruikt wordt als smaakmaker en gecombineerd wordt met veel vezels. Zo worden de suikers traag vrijgegeven waardoor je niet te maken krijgt met een suikerpiek. Perfect voor het ontbijt.”

Eat Natural Nutty Granola - 9/10

• € 5,09/425 g bij Carrefour

• Ingrediënten: aardnoten 17%, volkoren haver 16%, zonnebloempitten 12%, geraspte kokosnoot 9%, kokosbloesemstroop 9%, rogge 7%, tarwebloem, roggebloem, gerstmout, koolzaadolie, maïsvlokken, speltvlokken 5%, cichoreiwortelvezel, boekweit 2%, lijnzaad 2%, zeezout

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 486. Vetten: 28,9 g. Koolhydraten: 36,9 g (waarvan suikers: 8,6 g). Vezels: 10,8 g. Eiwitten: 14,2 g. Zout: 0,23 g.

“Een bijzondere granola want pindanoten staan hier op de eerste plaats. Een voedzaam product, absoluut! Qua vetten redelijk hoog door de vele noten, maar ook het vezelgehalte is hoog en het suikergehalte is vrij laag voor een granola. Op zich is hier weinig negatief op aan te merken wat nutritionele waarden betreft. Of het moet het zoutgehalte zijn, toch aan de hoge kant voor een ontbijtproduct. Al past deze granola wel in een gezond en gevarieerd voedingspatroon.”

Granola Spelt & Gepofte Haver - 7/10

• € 2,29/350 g bij Delhaize

• Ingrediënten: haver 52%, spelt 14%, honing 13%, zonnebloemolie, gepofte haver 3,5%, pompoenpitten 3%, amandelstukjes 3%, zonnebloempitten 2,5%, pecannoot 1,5%, melado, natuurlijk aroma, zout, antioxidant

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 443. Vetten: 16 g. Koolhydraten: 58,2 g (waarvan suikers: 14,2 g). Vezels: 8,3 g. Eiwitten: 12,5 g. Zout: 0,09 g.

“Heel wat honing en andere toegevoegde suikers. Ook het vetgehalte is hoog, maar er zijn dan ook zonnebloemolie, pitten en noten aan toegevoegd. Zonnebloemolie is een gezondere keuze als vetstof dan bijvoorbeeld palmolie, maar hoort eigenlijk niet thuis in je ontbijt. Noten en pitten zijn van nature ook rijk aan gezonde vetten en hebben nog andere gezonde eigenschappen. Qua samenstelling is dit oké, alleen jammer dat er zoveel suikers aan toegevoegd is. Suiker zou een smaakstof moeten zijn, geen ‘basisingrediënt’.”

Crownfield Super Nutty Granola - 7/10

• € 2,29/500 g bij Lidl

• Ingrediënten: volkoren havervlokken 62%, notenmix 16%, rietsuiker, plantaardige oliën (koolzaad en palm), acaciahoning 1%, zonnebloempitten 1%, natuurlijk aroma

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 468. Vetten: 19,8 g. Koolhydraten: 58,5 g (waarvan suikers: 19,7 g). Vezels: 6,5 g. Eiwitten: 10,6 g. Zout: 0,03 g.

“Een korte ingrediëntenlijst met een mooie mengeling van haver en noten. Jammer dat er palmolie is gebruikt, want die bevat veel verzadigde vetzuren. De caloriewaarde mag dan wel hoog zijn, er zitten wel heel wat gezonde, voedzame ingrediënten in. Meer dan een kleine portie van 30 gram zou ik niet aanbevelen.”

Quaker Granola Chunky Baked Original - 6/10

• € 2,09/450 g bij Albert Heijn

• Ingrediënten: volkoren havermout 56%, glucosestroop, suiker, volkoren tarwe 5%, zonnebloemolie, volkoren rijstebloem 2%, tarwebloem, honing, melasse, antioxidant

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 416. Vetten: 7,9 g. Koolhydraten: 75 g (waarvan suikers: 12 g). Vezels: 6,7 g. Eiwitten: 8,2 g. Zout: 0,04 g.

“Teleurstellend dat een op en top havermoutmerk een product op de markt brengt waarvan maar iets meer dan de helft haver is. In deze granola zitten bovendien ook nog eens heel veel toegevoegde suikers: glucosestroop, suiker, honing en melasse. De calorieën zitten wel goed, maar ik voorspel een suikerpiek en snel weer een hongergevoel.”

Boni No Gluten Granola kokosnoot - 5/10

• € 3,99/340 g bij Colruyt

• Ingrediënten: glutenvrije havervlokken 47,3%, kokosbloesemsuiker, zonnebloempitten, zonnebloemolie, kokossnippers 7,9%, kokospoeder 5,8%, water, zout

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 477. Vetten: 26 g. Koolhydraten: 41 g (waarvan suikers: 15 g). Vezels: 14 g. Eiwitten: 14 g. Zout : 0,09 g.

“Fijn voor mensen met een glutenintolerantie dat er een product is zonder gluten. Haver is van nature glutenvrij, maar het is niet eenvoudig om dit tijdens een bereidingsproces te kunnen garanderen. Met dit label erop weet je honderd procent zeker dat het een granola is die in een steriele omgeving is geproduceerd. Van de toevoegingen ben ik minder enthousiast: kokosbloesemsuiker is en blijft suiker. Ook het vetgehalte is aan de hoge kant: logisch ook door de kokostoevoegingen en zonnebloempitten en - olie, allemaal ingrediënten die een hoog vetgehalte hebben. Wel goed is dat dit veel vezels bevat, een onderdeel dat vaak ontbreekt in een glutenvrij dieet.”

Bio Granola met honing - 5/10

• € 2,79/375 g bij Carrefour

• Ingrediënten: volkorenhavervlokken 66%, honing 13,7%, pitten 9,8%, zonnebloemolie, getoaste kokosschilfers 4%, zeezout, gekaramelliseerde suiker, natuurlijk vanillearoma, antioxidant

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 458. Vetten: 19 g. Koolhydraten: 56 g ( waarvan suikers: 14 g. Vezels: 7,9 g. Eiwitten: 13 g. Zout: 0,14 g.

“Aan deze granola is heel veel honing toegevoegd en dan ook nog eens gekaramelliseerde suiker, wat maakt dat dit een suikerrijke granola is. Opvallend is ook het zoutgehalte: best wel hoog en een ingrediënt dat er eigenlijk niet in thuishoort.”

Original Granola Crunchy - 5/10

• € 2,19/330 g bij Carrefour

• Ingrediënten: graanvlokken 56,4%, suiker, zonnebloemolie, maïsvlokken, geëxtrudeerde rijst, geraspte kokos, glucosestroop, gepofte volkoren haver 2,5%, tarwebloem, honing 0,5%, rijsmiddel, zout, gekaramelliseerde suiker, natuurlijk aroma, antioxidant

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 436. Vetten: 14 g. Koolhydraten: 65 g (waarvan suikers: 18 g). Vezels: 6,6 g. Eiwitten: 9,2 g. Zout: 0,28 g.

“Nog meer zout! En nog meer suiker, een volledige eetlepel per 100 gram! Lekker zoet, dat wel. Maar deze granola zou ik niet aanbevelen, ondanks zijn vezelrijke eigenschappen.”

Golden Bridge Crunchy Granola - 5/10

• € 2,29/650 g bij Aldi

• Ingrediënten: volkoren havervlokken 71,6%, suiker, rozijnen 7,5%, zonnebloemolie, glucosestroop, amandel 1,5%, zonnebloempitten 1,1%, honing 0,9%, natuurlijk aroma, gekaramelliseerde suiker, antioxidant

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 426. Vetten: 12 g. Koolhydraten: 64 g (waarvan suikers: 18 g). Vezels: 7,7 g. Eiwitten: 11 g. Zout: 0,02 g.

“Op zich bevat deze granola heel veel haver, maar helaas ook veel suikers. De honing op de verpakking is ietwat misleidend, want er zitten veel meer toegevoegde suikers in dan alleen maar honing. Er zitten maar liefst vier suikertoevoegingen in, wat toch veel is. Qua calorieën lijkt het mee te vallen: gemiddeld bevat granola ongeveer 400 kcal per 100 gram en deze bevat 426 kcal. Maar dit is niet de gezondste keuze: te veel suikers.”

Jordans Granola Bio - 4/10

• € 3,59/400 g bij Carrefour

• Ingrediënten: volkoren havervlokken 69%, suiker, pure chocoladekrullen 7%, zonnebloemolie, kokossnippers, pompoenpitten, natuurlijke smaakstof

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 456. Vetten: 16,9 g. Koolhydraten: 63,7 g (waarvan suikers: 18,5 g). Vezels: 5,7 g. Eiwitten: 9,4 g. Zout: 0,03 g.

“Aantrekkelijke verpakking die je het idee geeft een gezond product te kopen. Ook de ingrediëntenlijst ziet er op het eerste gezicht goed uit: kort, met duidelijk herkenbare ingrediënten. Helaas bevat deze granola te weinig vezels en net iets te veel chocolade.”

Nestlé Fitness Honey Granola - 4/10

• € 3,79/300 g bij Delhaize

• Ingrediënten: volkoren havervlokken 44,5%, volkorenhavermeel 13,3%, suiker, zonnebloemolie, isomaltulose, rijstemeel, invertsuikerstroop, gedroogde glucosestroop, volkorentarwe 2,6%, honing 2,6%, tarwebloem 1,9%, calciumcarbonaat, zout, gerstemoutextract, kokosnoot 0,2%,rijsmiddel, ijzer

• Voedingswaarde voor 100 gram: Kcal: 432. Vetten: 13,7 g. Koolhydraten: 65,8 g (waarvan suikers: 22,4 g). Vezels: 6,1 g. Eiwitten: 8,4 g. Zout: 0,4 g.

“Misleidend dat ze op de verpakking doen uitschijnen dat dit product voor een slanke lijn zou zorgen. Dit is een suikerbommetje! Met de suiker, isomaltulose, invertsuikersiroop, glucosestroop en honing is bijna een vierde van je granola suiker. Ook qua toegevoegd zout zit hij aan de hoge kant. Enig pluspuntje: vezelrijk.”

