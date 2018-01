Weinig zonlicht, toch vitamine D: zo krijgt die winterdepressie geen kans ND

Waar is de lente, waar is de zon? De voorbije decembermaand was de op één na donkerste sinds de metingen begonnen in 1887, en ook januari stevent af op het record van het minste aantal zonlicht in jaren. Weinig zonlicht leidt tot een vitamine D-tekort, dat behalve voor chagrijnige gezichten ook voor wankelende immuunsystemen zorgt. Zo krik je het niveau van vitamine D op, zonder het vliegtuig naar Zuid-Spanje te moeten nemen.

Nog niet zo lang geleden van een lange reis in het zonnige zuiden genoten? Dan zit het mogelijk nog snor met je voorraad vitamine D. Maar ongeveer 7% van de wereldbevolking kampt in de wintermaanden met een stevig tekort aan de vitamine, en na de donkere maanden december en januari bij ons is de kans groot dat jij hier ook last van hebt. Ons immuunsysteem wordt daar niet bepaald blij van, met ziekte en brozere botten en tanden tot gevolg. Door de juiste voedingsmiddelen te kiezen, kan je gelukkig dat tekort wel aanvullen.

Portobello's

Deze stevig uit de kluiten gewassen champignons zijn niet alleen perfecte vleesvervangers voor vegetariërs, als ze zijn opgegroeid in het wild en dus blootgesteld aan zonlicht, dan zijn ze een perfecte bron van vitamine D.

Vette vis

Vette vissoorten zoals forel, makreel, zwaardvis en zalm zijn rijk aan vitamine D. Daarnaast zit vis boordevol omega 3-vetzuren, en dat is zowel voor je geestelijke als fysieke gezondheid een verstandige keuze.

Kaviaar

Voor wie het al eens wat chiquer mag zijn: ook kaviaar is een belangrijke bron van vitaminen en mineralen, waaronder vitamine D. Een portie kaviaar komt het immuunsysteem, het zenuwstelsel en de bloedsomloop ten goede.

Zuivelproducten

In zuivelproducten komen van nature geen grote hoeveelheden vitamine D voor. Toch is vitamine D cruciaal bij het proces in je lichaam waarmee calcium wordt opgenomen. Daarom wordt aan producten die calcium bevatten vaak kunstmatig vitamine D toegevoegd, zoals bij melk, kaas, yoghurt en boter.

Eieren

In de dooier van een ei zit ook vitamine D, wat een makkelijke manier is om er genoeg van binnen te krijgen. Een eitje bij het ontbijt, een quiche of een dessert met ei is makkelijk klaargemaakt.

Meer tips om de moed erin te houden op donkere dagen

Niet alleen een vitamine D-tekort is het gevolg van weinig zonlicht, de kans is groot dat je vermoeider bent en je slaap-waakritme in de war is. Probeer daarom ook deze tips om je slaappatroon en humeur een boost te bezorgen.

- Kom zoveel mogelijk buiten in natuurlijk daglicht

Voldoende blootgesteld worden aan licht - zeker als je een hele dag binnen zit en dus weinig natuurlijk daglicht ziet - is extra belangrijk. Dat komt omdat daglicht ons bioritme mee bepaalt, waardoor we ’s avonds beter de slaap kunnen vatten. Bovendien zorgt het ervoor dat ons lichaam serotine produceert, wat ons humeur een boost geeft. Haal eens - letterlijk - een frisse neus voor je thuis in de zetel ploft, of doe een ommetje tijdens de lunchpauze.

- Laat het licht binnen

Ook als je wél binnen zit, is het belangrijk om voldoende daglicht te absorberen. Open de gordijnen en zet regelmatig de ramen open, zodat er voldoende licht naar binnen schijnt. Is het nog pikdonker voor je 's ochtends moet vertrekken? Laat je nachtlampje eens een halfuur voor je moet opstaan al aanspringen met een timer. Zelfs al zie je het lichtschijnsel door je gesloten oogleden, dan nog wordt je brein geactiveerd om in actie te schieten. Ook zou het beter zijn voor je humeur.

- Beweeg voldoende

Heerlijk zonnebaden in de warmte van de zon levert endorfines op, gelukshormonen die je een goed gevoel bezorgen. Bij gebrek aan zon kan je die ook zelf opwekken door een stevige sportsessie in te lassen. Daarbij komen endorfines en dopamines vrij, die je een gelukzalig gevoel bezorgen. Je kan 'beweging' ook iets ruimer interpreteren, en je partner nog eens diep in de ogen kijken: ook bij het vrijen of knuffelen worden namelijk gelukshormonen opgewekt, zonder dat daar zon of licht bij moet komen kijken.