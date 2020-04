Weinig energie? Experte legt uit waarom de lockdown ons zo moe maakt

Fit & Gezond Als er een ding is waar we zeker van waren aan het begin van de lockdownmaatregelen, dan was het wel dat we nu massa’s tijd hadden om uitgerust te raken. Helaas blijkt voor velen het tegendeel waar. Veel mensen voelen zich immers moe, lusteloos en hebben weinig energie, hoe komt dat? Experte Annelies Smolders geeft uitleg.

De meesten onder ons hoeven niet meer zo vroeg op te staan, zitten ’s morgens niet meer in een rush, hoeven zich ’s avonds niet meer te reppen naar de sportschool om toch nog een beetje beweging te krijgen en moeten geen hele agenda meer bijhouden voor hun sociale evenementen. Toch voelen velen zich moe en lusteloos nu ze thuiszitten. Dat herkent ook Annelies Smolders, psychologe, slaapexperte en oprichtster van Start To Sleep, al zijn er twee kampen. “Je hebt twee groepen momenteel. Zo voelt de helft zich net meer uitgerust en energiek. Zij hebben vooral rust gevonden omdat ze zich niet meer elke ochtend naar het werk moeten haasten, geen files meer moeten trotseren en ’s avonds geen waslijst aan taakjes meer moeten uitvoeren.”

24/7 samen

Maar aan de andere kant zijn er ook heel wat mensen die zich moe, minder energiek en zelfs een beetje down voelen. En daar zijn verschillende redenen voor volgens Smolders. “Allereerst is het voor veel mensen een heel ontnuchterende periode. Plots 24/7 samen zijn met hun partner is iets waar ze totaal niet gewend aan zijn. Momenteel zie je dan ook veel mensen die nu de knoop doorhakken om na de coronacrisis een einde te maken aan hun relatie. Of ze zijn het niet gewoon om hun kinderen dag in dag uit bezig te houden en ontdekken bijvoorbeeld dat ze dat helemaal niet zo fijn vinden. We krijgen momenteel een soort van spiegel voorgehouden en die kan voor heel wat nieuwe inzichten zorgen, wat mensen onrustiger en moe maakt.”

Daarnaast zijn we ondertussen gewend aan de nieuwe situatie. “De eerste week van de lockdown waren mensen nog een beetje uitgelaten. Ze genoten ervan om samen op de bank te Netflixen of gezelschapsspelletjes te spelen, heel hun huis op te ruimen en te poetsen, zich te wagen aan sportchallenges vanuit hun living … maar die euforie is ondertussen verdwenen. Dat komt omdat we ons aangepast hebben aan de nieuwe situatie. In het begin was er een rush naar van alles; van wc-papier tot het zo lenteproof mogelijk maken van je tuin. Maar na 20 dagen zijn raken we gewend aan nieuw gedrag en gewoontes, dus steekt verveling de kop op. Het nieuwe is er een beetje af waardoor oude patronen weer opduiken en we ons minder energiek voelen.”

De druk en de structuur waar we zoveel lak aan hadden voor de coronacrisis, beginnen we heel fel te missen Psychologe, slaapexperte en oprichtster van Start To Sleep Annelies Smolders

Bovendien is het gebrek aan structuur ook nefast voor ons energielevel. “De druk en de structuur waar we zoveel lak aan hadden voor de coronacrisis, beginnen we heel fel te missen. Doordat zo weinig moet, laten veel mensen het een beetje hangen. Ze snoepen meer, drinken meer alcohol, eten niet meer op vaste momenten, hebben geen duidelijke taakverdeling meer, slapen al eens wat langer uit, blijven langer op … Veel mensen leiden momenteel dus een gezapig, ongestructureerd leven en dat begint zijn tol te eisen op hun energieniveau en slaappatroon. Veel mensen gaan zich ook terugtrekken in de slaapkamer. Uit verveling, omdat ze single zijn of net omdat ze hun huisgenoten even beu gezien zijn. Maar daardoor kruipen ze vaak te wakker in bed, slapen ze slecht en staan ze de volgende dag vermoeid op. De avond erna gaan ze weer vroeg slapen omdat ze moe zijn waardoor heel hun slaappatroon in de war raakt en ze in een gevaarlijke vicieuze cirkel terechtkomen.”

Tot slot is ook de tijd die we online of voor de televisie doorbrengen nefast. “Overdag werken we achter onze computer en checken we het nieuws erop, ’s avonds zitten we er nog eens voor om te videochatten en te e-aperitieven. Naast de voortdurende informatiestroom die we binnenkrijgen, zuigt die verhoogde schermtijd ook onze energie.”

Tips voor meer energie

Gelukkig zijn er wel een aantal dingen die je kan doen om je minder moe en energieloos te voelen. Dit zijn alvast Smolders haar beste tips.

- “Kijk ’s avonds niet meer naar het nieuws of duidingsprogramma’s. Zo vermijd je dat je hoofd blijft malen en je je onrustig voelt.”

- Vermijd om ’s avonds alcohol te drinken. Je slaapt er misschien wel beter van in, maar je slaapkwaliteit gaat achteruit omdat je nachtrust veel vaker verstoord wordt en je de volgende dag veel vermoeider opstaat.

- Zorg voor structuur. Structuur is enorm belangrijk voor je energiepeil. Probeer dus om elke dag op hetzelfde tijdstip op te staan, te gaan slapen, maar ook op dezelfde momenten te eten en daarbij gezonde kost te serveren.

- Blijf voldoende bewegen. Hang niet de hele dag voor de televisie of languit in je ligzetel in de tuin. Beweging helpt je energieniveau op peil te houden. Vermijd daarbij wel om te fanatiek of ’s avonds te gaan sporten. Dat zal een goede nachtrust net verstoren.

- Last but not least: zoek het zonlicht op. We mogen ons ‘gelukkig’ prijzen dat de coronacrisis net nu plaatsvindt. Zonlicht geeft ons immers tonnen energie en je wordt er alerter en wakker van. In de winter hadden we nu voortdurend in de duisternis gezeten, wat nog veel nefaster was geweest voor ons mentale welzijn en energiepeil.”

