Weight Watchers wil kinderen vanaf 8 jaar laten diëten met app Sven Ponsaerts en Sam Ooghe

27 augustus 2019

'Opgelet, je hebt vandaag al drie rode voedingsmiddelen gegeten. Kies liever voor een groen alternatief.' Dat is de boodschap die kinderen krijgen als ze de 'Kurbo'-app van WW, het vroegere Weight Watchers, gebruiken. Tegenstanders waarschuwen voor het risico op eetstoornissen en levenslange gewichtsproblemen.

'Kurbo' is voorlopig alleen in de VS gelanceerd en richt zich op 8- tot 17-jarigen. De jonge gebruikers geven via hun smartphone alles in wat ze eten: een appel, een bord pasta, een zakje chips... De applicatie beoordeelt de voedselkeuzes via een verkeerslichtsysteem: groen kan naar hartenlust gegeten worden, oranje enkel in beperkte mate, bij rood blijft het mondje maar beter dicht, als het kind z'n streefgewicht wil bereiken. Speels dus, maar wel degelijk gericht op afvallen.

"Die app lijkt me niet de beste manier om overgewicht bij kinderen aan te pakken", zegt de Gentse diëtitste Sofie Declercq. "Als er één ding is dat je bij hen niet mag doen, dan is het focussen op het fysieke en op gewichtsverlies. Vetten vermijden is evenmin een goed idee: die zijn net superbelangrijk als je in de groei zit. Je leert hen veel beter een gezonde levensstijl aan."

De voor- en nafoto's die de kinderen kunnen maken en delen met andere gebruikers, vallen evenmin in goede aarde bij Declercq. "Sociale media hebben al genoeg invloed op het lichaamsbeeld en de prestatiedrang bij deze generatie. Bovendien bestaat het risico dat kinderen het als falen aanvoelen als ze de vooraf in de app bepaalde doelstellingen niet behalen."

In een reactie stipt WW Benelux aan dat er van calorieën tellen geen sprake is. "'Kurbo' is een wetenschappelijk onderbouwd gewichtsbeheerprogramma dat gebaseerd is op 30 jaar onderzoek en erkend wordt door de universiteit van Stanford. De app richt zich op een gedragsverandering door gezonder te eten én meer te bewegen. Studies tonen aan dat gedragsgerichte programma's geen eetstoornissen veroorzaken en dat de app het zelfvertrouwen net bevordert."