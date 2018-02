Weg met stresskilo's: dankzij dit driestappenplan perk je emotionele eetbuien in ND

20 februari 2018

10u32

Bron: Well and Good 0 Fit & Gezond 38% van de volwassenen overeet zich wel eens als gevolg van stress, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Na een hectische dag snel een zak chips opentrekken of toch nog dat laatste blokje chocolade opeten: het is soms sterker dan jezelf. Met dit driestappenplan voorkom je emotionele eetbuien door stress.

Te veel eten door stress, het is een veelvoorkomend fenomeen waar ons lijf niet bepaald blij van wordt. Niet alleen zijn we geneigd om gedachteloos allerlei ongezonds naar binnen te spelen, onder invloed van het stresshormoon cortisol slaan we ook nog eens sneller vet op in ons lichaam. Argumenten genoeg dus om bij een volgend stressmomentje ongezond eten niet als uitlaatklep te gebruiken. Met dit driestappenplan komt dat goed.

1. Identificeer het probleem

"Mijn moeder zegt altijd: als honger niet het probleem is, is eten ook niet de oplossing", legt Ashley Spencer uit aan Well and Good, die zelf ooit 10 kilogram bijkwam omdat ze worstelde met emotionele eetbuien. "Als ik gedachteloos dingen wil beginnen eten, denk ik even na waar ik eigenlijk mee in mijn hoofd zit. Wacht daar niet mee tot je helemaal over je toeren bent van de stress. Bewaak je grenzen, wees eerlijk tegenover jezelf en vraag op tijd hulp."

2. Vul je (ijs)kast slim

Dat pak koeken gaat er meteen aan in een emotioneel moment. Maar als het er niet is, kan je het moeilijk opeten. "Als je toch gedachteloos gaat eten, kan je beter op een wortel kauwen of wat druiven eten," tipt Spencer. Vul je ijskast met gezonde snacks zoals hardgekookte eitjes, Griekse yoghurt, wortels, kerstomaatjes enzovoort, en je bent veel meer geneigd om gezond te snacken. Bovendien werken snacks zoals koekjes of chips vaak verslavend waardoor je de hele zak wil opeten, waar dit bij vezelrijke groenten minder het geval is.

3. Zoek gezonde alternatieven

Maak voor jezelf een lijstje met dingen waarmee je je hoofd kan leegmaken tijdens een stressmomentje. Dat kan yoga zijn, gitaar spelen, gezond koken, een bad nemen, bellen met je beste vriendin enzovoort. Zelfs een paar minuten tijd besteden aan die activiteiten in plaats van te eten, zal je kalmeren en ervoor zorgen dat je trek in eten verdwijnt. "Ik heb al ontdekt dat op momenten waarbij ik zin krijg om emotioneel te eten, ik net zo goed een kop thee kan drinken. Ik word er ook ontspannen door en het negatieve gevoel ebt weg, zonder schuldgevoel achteraf."